Petróleo supera los 116 dólares por la guerra en Medio Oriente

Los precios de los futuros del petróleo para entregar en abril próximo subieron por encima de los 114 dólares por barril el domingo, luego de que los principales productores de Medio Oriente redujeran la producción ante el cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra en Irán.

El crudo Brent del Mar del Norte subió hasta 28.88% a 119.46 dólares el barril para luego aminorar las ganancias y subir 26.52% en 117.27 dólares; por su parte, el West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 31.39% en 119.43 dólares, luego redujo el alza y ganó 28.58% a 116.88 dólares, según datos de Investing.

La última vez que los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril fue después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

Poco después de que el petróleo superara los 100 dólares al inicio de las operaciones el domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó en Truth Social que un aumento en los “precios del petróleo a corto plazo” era un “precio muy pequeño a pagar” por destruir la amenaza nuclear de Irán.

El conflicto se ha extendido a las principales zonas productoras de energía de Medio Oriente, interrumpiendo la producción y obligando al cierre de refinerías y plantas de gas natural licuado.

Kuwait anunció recortes preventivos en su producción ante las amenazas de Irán contra el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz, mientras que en Irak la producción de sus tres principales yacimientos se ha desplomado cerca de 70 por ciento. Emiratos Árabes Unidos informó que está ajustando cuidadosamente su producción en alta mar para adaptarse a la capacidad de almacenamiento.

El ministro de Energía de Catar dijo al Financial Times que espera que todos los productores de energía del Golfo cierren sus exportaciones en unas semanas, una medida que, según él, podría llevar el petróleo a 150 dólares el barril.

La semana pasada ambos marcadores de crudo se dispararon ya que el último día de febrero Estado Unidos e Israel atacaron a Irán luego que de no llegaron a un acuerdo sobre el programa nuclear de la nación islámica, lo que llevo a los precios del Brent y el WTI a escalar 35.63 y 27.20% respectivamente.

Los precios del petróleo se encaminan a registrar seis días de incrementos consecutivos, periodo en el que presentan un rendimiento positivo de 79% para el WTI y 66% para el Brent.

Seguirá elevado

Sin señales de fin de las hostilidades en Medio Oriente y con los petroleros aún sin atreverse a cruzar el estrecho de Ormuz, los inversionistas se preparan para un largo período de costos energéticos más altos.

“El precio de los energéticos continúan al alza porque la guerra en Medio Oriente continúa, lo que compromete cada vez más la oferta de energéticos a nivel global ya que el conflicto amenaza con alargarse por meses” dijo Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Siller también explicó que el incremento en el precio de los energéticos presionará la inflación al alza, con lo que la Reserva Federal estadounidense y Banco de México podrían no recortas las tasas de interés en las próximas decisiones de política monetaria.

Los futuros de la gasolina RBOB en Estados Unidos se dispararon cerca de 12% en 3.0651 dólares, en tanto que los del gas natural subieron 6.8% en 3.403 dólares.

“La economía mundial sigue dependiendo del flujo concentrado de petróleo y gas natural de Medio Oriente a través del estrecho de Ormuz", señaló Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan. "El escenario a corto plazo es un repunte hacia los 120 dólares por barril, seguido de una moderación a medida que el conflicto se atenúe pronto”, añadió.

Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Groupd, dijo que el petróleo está reaccionando con alta volatilidad al riesgo geopolítico, reflejando el temor real a una suspensión significativa en la oferta global de energía.

“La interrupción casi total del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita un gran porcentaje del petróleo que se consume en el mundo, ha generado un impacto inmediato en las expectativas del mercado”.

Aunque el estrecho no ha sido formalmente cerrado bajo el derecho internacional, agregó, “de prolongarse, podría desencadenar una escalada de precios mucho más agresiva, especialmente si los productores del Golfo reducen o detienen producción como ha advertido el ministro de Energía de Catar.

Según el especialista, han salido algunos estudios de la Reserva Federal que sugieren que cada incremento de 10 dólares en el crudo añade aproximadamente 20 puntos base a la inflación.