Lechería familiar menonita: retos de productividad

Chihuahua ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción de leche con 1,262 millones de litros anuales, de acuerdo con datos del SIAP-SADER (último dato) y se concentra en cuatro municipios con el 64%, siendo Delicias el principal productor con un 34%, seguido de Cuauhtémoc con el 15%, 10% Riva Palacio y Meoqui el 5 por ciento.

La comunidad menonita llega a México en 1922 y los primeros asentamientos fueron en los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio y Namiquipa, enChihuahua.

La lechería es una de las actividades tradicionales heredadas desde sus inicios y sus granjas son manejadas en un ámbito familiar, utilizando aún métodos tradicionales en pequeña escala, teniendo moderada eficiencia y rentabilidad en la producción de leche.

Son establos que oscilan entre las 30 y 100 vacas en producción, misma que es acopiada por las queserías tradicionales menonitas, quienes transforman la leche en el icónico queso menonita, el cual tiene una gran aceptación y es colocado a través de las principales cadenas comerciales en México como HEB, Costco, Sams Club, Wal-mart, Al Super, entre otras.

La problemática que enfrenta la lechería familiar menonita es bajos índices productivos en los hatos, por ser principalmente de traspatio, calidad de leche debajo de los estándares de la industria, baja rentabilidad por altos costos de insumos y energía, ineficiencia en el manejo y alimentación del ganado, inexistente utilización de asesoría técnica, financiera y administrativa y nulo acceso al financiamiento formal para la actividad.

El acceso al financiamiento es una materia prima importante para los productores menonitas ya que deben adquirir insumos, forrajes, concentrados y una serie de tecnología para gradualmente mejorar la eficiencia en el manejo de los establos y aumentar su rentabilidad.

Desde hace 6 años FIRA ha impulsado la producción y productividad en la actividad lechera de 140 pequeños productores de leche de la zona de Cuauhtémoc a través de un programa de asistencia técnica y financiamiento, dentro del marco de la implementación de un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), en lo que le han llamado producción eficiente de leche.

Dicho programa PDP inicia con la implementación de un diagnóstico técnico financiero a cada establo participante, en el cual se evalúa su condición real y se identifican las mejoras a realizar en el proceso productivo utilizando herramientas tecnológicas para aumentar la producción y calidad, como lo son la nutrición (manejo dietas balanceadas), el manejo reproductivo (preñez, detección de celo y postparto), la capacitación en crianza de reemplazos, el monitoreo de vacas enfermas (control de mastitis) y la capacitación en administración de gastos en el establo.

La instrumentación del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) beneficia al productor menonita e impacta de manera importante mejorando la integración de la red de valor con inclusión de pequeños productores, promoviendo el crecimiento del hato ganadero, aumento en el volumen de acopio, mejora en la calidad y el abasto para la empresa tractora (quesería).

La estrategia de PDP implementada por FIRA ha mejorado el bienestar de pequeños productores menonitas enfocándolos en una capacitación, asistencia técnica y consultoría con buenas prácticas de manejo en los establos, la Inclusión Financiera con financiamiento a pequeños productores por medio de la actividad parafinanciera e Innovaciones tecnológicas en la industrialización de leche.

Los resultados que se han obtenido en seis años de implementación del PDP es un incremento en los ingresos al productor, derivado de la mayor elaboración de leche de 15 litros a 21 Litros, implementación de un esquema de crédito que ha otorgado 55 créditos en rangos de 50 mil a 600 mil pesos a productores pequeños, el 20% de los 600 proveedores de la empresa tractora cuentan seguimiento técnico especializado, que ha mejorado la rentabilidad e inocuidad de la leche.

La implementación del esquema de crédito impactó a que pequeños productores tengan acceso al financiamiento, se desarrollen en la actividad y tengan un mayor crecimiento en sus establos lecheros, en la zona se observó que algunos establos están desarrollando sus reemplazos en sus hatos lecheros, FIRA los apoya por medio del esquema de desarrollo de reemplazos, con la finalidad que el productor no se descapitalice y continúe mejorando la genética y por consiguiente tenga una mejor producción y rentabilidad en su actividad lechera.

*Fernando Páez Carnero es residente estatal de Tabasco y Fabiola Cordero González es promotora de FIRA en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. La opinión es del autor y no coincide necesariamente con el punto de vista oficial de FIRA.