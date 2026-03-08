Precio de la Soya toca máximo desde junio del 2024

La soya en Chicago subió el viernes a un pico desde junio de 2024, siguiendo la tendencia alcista del petróleo, ya que los inversionistas continuaron reaccionando ante la posible interrupción provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

El trigo subió considerablemente hasta acercarse a su máximo anual, ya que el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó la cobertura de posiciones cortas antes del fin de semana. El maíz también subió, y los contratos de nueva cosecha alcanzaron máximos históricos.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago subió 21.50 centavos a 12.0075 dólares por bushel, tras haber alcanzado anteriormente un máximo de 12.0275 dólares por bushel. Todos los contratos de aceite de soya alcanzaron máximos históricos gracias al repunte del crudo.

Los mercados de granos suelen seguir los movimientos del crudo, en parte debido a los flujos de inversión de los fondos de materias primas y también porque cultivos como la soya y el maíz se utilizan ampliamente para la fabricación de biocombustibles.

El trigo CBOT subió 33 centavos a 6.1675 dólares el bushel. El maíz CBOT ganó 7 centavos a 4.6050 dólares el bushel.

El conflicto en Oriente Medio ha desviado la atención de las lluvias beneficiosas en algunas zonas de cultivo de trigo de invierno en Estados Unidos que podrían contribuir a reforzar el suministro mundial del grano en el mercado internacional