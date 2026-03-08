Futuros de Wall Street a la baja por guerra en Irán

Los futuros de los índices de Wall Street abrieron a la baja el domimgo por la tarde, mientras el conflicto en escalada en Oriente Medio llevó a los precios del petróleo por encima de 100 dólares el barril, aumentando los temores de que mayores costos energéticos podrían desacelerar la economía estadounidense y alimentar la inflación.

Los futuros del S&P 500 caían 1.7% a 6,632.75 puntos, mientras que los del Nasdaq 100 bajaban 1.8% a 24,234 unidades y los del Dow Jones 500 perdían 1.7% a 46,696 enteros, a las 19:30 horas de la Ciudad de México.

La caída en los futuros se produjo mientras los precios del crudo se dispararon después de que el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán se intensificara durante el fin de semana.

En Asia las bolsas de valores abrieron operaciones del lunes con fuertes bajas.

En Tokio, por ejemplo, el principal índice bursátil, el Nikkei 225 perdía 7%, mientras que el Kospi corano bajaba 8.12 por ciento.

En China, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong perdía 2.72% y el Shanghái Composite caía 1.38 por ciento.

BMV y BIVA pierden lo ganado

Las dos bolsas de valores que operan en México cayeron más de 5% la semana pasada en un contexto en el que los inversionistas se mantienen a la expectativa de la escalada de la guerra en Oriente Medio, la cual ha llevado los precios del petróleo a superar los 100 dólares por barril en las operaciones en el mercado asiático el domingo por la tarde.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, bajó 1.56% el viernes hasta los 67,313.50 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) retrocedió 1.51% en 1,337.08 unidades.

Ambos indicadores cayeron en cuatro de cinco sesiones de operación durante la semana, periodo en el que registraron una caída de 5.73% para el S&P/BMV IPC y de 5.56% el FTSE-BIVA.

Con la caída de la semana pasada los principales índices de ambas plazas bursátiles borraron en su totalidad las ganancias logradas en el segundo mes del 2026.

De las 35 emisoras que componen el S&P/BMV IPC solo dos terminaron la semana en terreno positivo, las demás cayeron.

Estas fueron la productora de harina de maíz más grande del mundo, Gruma y la regiomontana Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueña de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo.

Del lado de las que más cayeron, destacaron las mineras Industrias Peñoles y Grupo México, así como Banco del Bajío.

“La del viernes fue una jornada de caídas que prolongó el sentimiento bajista desde la apertura, como resultado de la guerra las alzas en los energéticos alcanzaron máximos históricos”, escribieron los analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+) en un reporte.

En lo que va del presente año el S&P/BMV IPC sube cera de 4.67%, mientras que el FTSE-BIVA tiene un rendimiento de 5.07 por ciento.