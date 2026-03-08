Israel-EU vs Irán: Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Primeros intercambios de ataques desde nombramiento del nuevo líder iraní

Irán anunció el lunes lanzamiento de sus primeras salvas de misiles contra Israel desde que Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como nuevo líder supremo de su país en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, muerto en el primer día de la guerra el 28 de febrero.

La radio y televisión estatal Irib anunció los ataques y presentó el fuselaje de un proyectil con la inscripción "a tus órdenes, Seyyed Mojtaba", una referencia religiosa chiita.

Por su parte, el ejército israelí anunció el lunes una ola de ataques contra la "infraestructura del régimen" en el centro de Irán, tras el nombramiento del nuevo líder en la República Islámica.

Las fuerzas israelíes han "comenzado una ola adicional de ataques contra infraestructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán", indicó el ejército en un breve comunicado.

- Israel y Hezbolá se enfrentan en el este de Líbano -

El movimiento islamista Hezbolá anunció el lunes enfrentamientos con las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en la segunda incursión en la zona desde el estallido de la guerra.

Hezbolá afirmó en un comunicado que sus combatientes enfrentaban a los soldados israelíes que llegaron en unos 15 helicópteros.

La agencia nacional de noticias libanesa ANI reportó "cruentos combates" en el este del país.

- Civiles heridos y edificios dañados por ataque iraní en Baréin -

El Ministerio de Salud de Baréin reportó el lunes 32 civiles heridos en un ataque nocturno iraní con drones en la isla de Sitra. Todos los heridos son ciudadanos de Baréin y hay cuatro "casos graves", incluyendo niños, agregó el ministerio.

- Trump dice que "es un pequeño precio a pagar" -

El presidente Donald Trump desestimó el aumento histórico del WTI: "El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", escribió en su plataforma Truth Social.

- Precio del barril de WTI supera los 118 dólares -

El barril de petróleo WTI, referencia estadounidense del mercado, superó el lunes los 118 dólares, un aumento de más del 30% en el mercado asiático.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía el lunes 27.54% a 118.22 dólares el barril.

- Sube a siete balance de militares de EEUU muertos -

El Comando Central de Estados Unidos anunció la muerte de un militar que había resultado herido en un ataque iraní el 1º de marzo, con lo que el total de bajas estadounidenses en combate asciende a siete desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero.

- Trump advierte que próximo líder iraní no durará sin su venia -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" sin su venia, después de que la Asamblea de Expertos anunciara que eligió al sucesor de Alí Jamenei, pero sin revelar su identidad.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

- Irán amenaza instalaciones petroleras -

El ejército de Irán advirtió este domingo que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética, después de un bombardeo contra cuatro depósitos y un centro logístico que dejó a Teherán en la oscuridad en pleno día.

"Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego", declaró el portavoz del comando militar central de Irán Ebrahim Zolfaghari.

- Israel advierte que la guerra puede prolongarse -

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que la guerra puede prolongarse y pidió tener paciencia.

"Israel está en estado de emergencia desde hace dos años, hay que esperar que esto lleve todavía mucho tiempo, debemos tener paciencia", dijo Zamir en un video difundido por el ejército.

- Irán listo para "al menos seis meses de guerra intensa" -

"Las fuerzas armadas de la república islámica de Irán son capaces de mantener al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual", declaró el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Ali Mohammad Naini, citado por la agencia de prensa Fars.