América se impulsa en Querétaro; el local sigue sin remedio

Querétaro.- El Estadio Corregidora vivió su primer lleno de la temporada, sin embargo, no es porque Gallos Blancos esté dando buenos resultados. Perdieron el partido 2-1 contra el América (Jornada 10) y encima, es el cuarto equipo de la liga con más goles en contra (16) y solo tiene un triunfo en lo va del Clausura 2026 (J5). No es el mejor momento de ambos clubes, pero en las gradas, los fans estaban divididos. El sonido ambiente era el contrapeso al coro de apoyo para el América.

El entorno tenía ambiente de liguilla. En la periferia, los fans buscaban acercarse al autobús de ambos equipos. En Querétaro se le aprecia a las Águilas, que llegaron a la ciudad en uno de los peores momentos bajo la dirección técnica de André Jardine. Recuperaron el triunfo, después de dos derrotas (Tigres y Juárez) que incendiaron las versiones de una posible división entre jugadores, es decir, entre quienes consiguieron el tricampeonato y los nuevos refuerzos brasileños: Raphael Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado.

Querétaro fue la oportunidad de Brian Rodríguez y Patricio Salas. Marcaron los dos goles que, por el momento, calmaron el estrés en el equipo. Jardine comentó post partido que han recibido ofertas por el uruguayo Brian Rodríguez: "Hay que cuidarlo porque es un jugador que no tiene suplente y no podemos perderlo aún, por lo menos. Hablar de Brian creo que es innecesario ya, la liga ya lo conoce, es un jugador potente, desequilibrante, que tiene poder de remate con las dos piernas, agrega en pelota parada y en las bandas”.

Sobre el canterano del club “Pato” Salas, el entrenador lo mira como promesa. El delantero de 22 años asumió la responsabilidad ante la lesión de Víctor Dávila, que pasará hasta 7 meses en recuperación.

Gallos fue un rival que no la pasa bien. El entrenador Esteban González expresó en conferencia: “es muy triste por el esfuerzo que hicieron los jugadores, porque los veo entrenarse y sacrificarse al máximo. Triste también por el resultado y por cómo se fue dando el desarrollo del partido”. El entrenador llegó al club en diciembre pasado, firmando por dos años, pero México ha sido la otra cara de la reputación que ganó al coronarse campeón con el Coquimbo Unido.

Esteban comentó incluso, que el América es un equipo grande y que la derrota no estaba descartada. Pero en realidad, el rival tiene que reencontrarse con su mejor versión.

Incluso, el presidente Santiago Baños salió a la defensa esta misma semana, subrayando ‘cero’ división en el equipo y que seguirá como directivo hasta el 2029: “Cero. Todos están el mismo barco. Obviamente, hay ciertos jugadores que podrán estar más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero siguen comprometidos con el club”, dijo en Coapa.

América no ha podido sumar los puntos que le aseguren un lugar en zona de liguilla, acumula 14 y la expectativa sería que ganaran el próximo juego contra el Mazatlán, que apenas lleva tres triunfos. Aún pueden luchar con un motivo, pero los Gallos ya no. La última vez que jugaron playoffs fue en el Apertura 2019.

Jardine ha explicado que el problema, en este momento, es de “funcionamiento, condición física y algunas ausencias importantes. La cantidad de partidos no permite encontrar tiempo para entrenar todo, entonces se juega en una forma que no es la ideal intentando buscar los puntos”.

Antes de continuar con la Liga MX, América enfrentará a Philadelphia Union el 10 y 18 de marzo para la ida y vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Por esta razón, Jardine guardó a algunos jugadores como Henry Martin y Luis Malagón. Mientras que, Gallos va contra Tigres, que acaban de ganar el clásico regio (1-0).

