Netflix se enfocará a crecimiento orgánico

Netflix, el gigante mundial de la televisión bajo demanda, ha vuelto a centrarse en el crecimiento orgánico tras retirarse de la puja por adquirir los activos de Warner Bros. Discovery.

La compañía mantiene su posición como el mayor servicio de streaming a nivel mundial, con amplias oportunidades de crecimiento dada su penetración inferior al 50% en los hogares con televisión conectada.

Su crecimiento orgánico podría verse impulsado por las inversiones en contenido, eventos en directo y deportes, así como la expansión internacional, los podcasts, el contenido móvil y la publicidad.

Microsoft, la compañía de software y servicios en la nube, dijo que sus clientes podrán continuar accediendo a la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic a pesar de la reciente sanción impuesta por el gobierno.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos clasificó a Anthropic como un ‘riesgo para la cadena de suministro’, luego de que la compañía decidió poner restricciones para el uso de su modelo de IA Claude en actividades militares. Con esto, Anthropic no solo se convirtió en la primera empresa estadounidense en recibir esta clasificación, sino que el presidente Donald Trump ordenó a todas las oficinas de gobierno que suspendan el uso de tecnologías relacionadas con esta empresa.

BlackRock anunció que ha limitado los retiros de su principal fondo de deuda tras un aumento repentino en las solicitudes de reembolso, a medida que aumenta la preocupación de los inversionistas en torno a la industria del crédito privado, que mueve 2 billones de dólares.

Las acciones del mayor gestor de activos cayeron 7.69% en Nueva York, en medio de una ola de ventas generalizada tras unos datos de empleo peores de lo esperado.

