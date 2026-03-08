Película mexicocubana "Neurótica anónima” gana ovación en el Festival de Málaga

La cinta mexicocubana "Neurótica anónima”, dirigida por Jorge Perugorría y producida Itaca Films, puso de pie al público, que ofreció una prolongada ovación este sábado en el Festival de Málaga, España.

“En la radio me preguntaron qué hace un mexicano produciendo en Cuba, y más en estos tiempos. Les dije: Hemingway escribió que la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en él. Yo añadiría que “en 2016, cuando rodamos ahí con Itaca Films, cualquiera quería estar en La Habana. Hoy no. Y precisamente por eso espero regresar este año a filmar de nuevo. Porque ahora es cuando hay que estar en la isla”.

Son palabras de Santiago García Galván, el productor mexicano, quien, junto con Fernando Pérez Gavilán, hizo posible que Jorge Perugorría lograra el sueño de dirigir “Neurótica anónima”, película en concurso en el Festival de Málaga que recibió el sábado un aplauso de pie durante diez minutos de un público conmovido por la historia habanera.

En la cinta se narra la vida de Iluminada (Mirtha Ibarra), una mujer de la tercera edad con un marido alcohólico, inserta en una sociedad bajo la amenaza de una pandemia de salud mental, que sueña con ser actriz y enfrenta la pérdida de su único santuario: el cine donde lleva 30 años trabajando de acomodadora y usa las películas para escapar de su dura realidad y de su propia neurosis; sin embargo, la insensibilidad de las autoridades podría cerrar el lugar donde labora.

Neurótica anónima tiene un gran elenco cubano en el que figuran Mirtha Ibarra, Joel Angelino, Fernando Echavarría, Osvaldo Doimeadiós, Andrea Doimeadiós y Néstor Jiménez. Complementan el reparto Paula Alí, Mireya Chapman, Tahimi Alvariño, Bárbaro Marín, Mario Limonta, Hilario Peña, Félix Beatón y Luis Silva, entre ellos, “una cofradía de actores que quisieron aportar su granito de arena a esta defensa del cine cubano”, dijo Jorge Perugorría.

El legendario protagonista de la multipremiada "Fresa y Chocolate", describe así la creación del personaje protagónico: “En la película integramos a Mirtha, la actriz, con el personaje de Iluminada; fue una construcción muy compleja y lineal a la vez. Yo hice las películas "Amor crónico" y "Se vende", que también tenían estas referencias al cine. "Neurótica anónima" completa la trilogía y además es un acto de gratitud al cine cubano, a los que trabajan en el cine y, por supuesto, un acto de compromiso con la realidad cubana, que también es lo que defiende "Neurótica anónima", porque mediante el juego de la neurosis, de la realidad dentro de la cabeza de Iluminada, también retratamos la actualidad”, dijo el director.

A quienes aman el cine

Santiago García Galván ha hecho con Jorge Perugorría desde documentales hasta largometrajes. Sobre la película que ha recibido ovaciones memorables tanto en La Habana como este sábado en Málaga dice:

“El Festival de Málaga es uno de los grandes escaparates del cine iberoamericano. Que "Neurótica anónima" esté entre las diez películas latinoamericanas en competencia oficial, seleccionada entre más de 260 filmes, dice algo sobre la película: que habla más allá de Cuba, que su historia le pertenece a cualquiera que haya amado el cine como refugio y como forma de sobrevivir.

Jorge Perugorría dirigió esta película con la convicción de alguien que no hace cine para agradar, sino para decir. Eso es lo que más valoro de este trabajo: no hay miedo en él. Y eso se nota en cada escena".

Respecto al trabajo actoral y de escritura de la protagonista, García Galván dice: "Mirtha Ibarra es una fuerza de la naturaleza. Escribió la obra, construyó el personaje de Iluminada desde su propia historia, y a sus casi ochenta años entregó una actuación que pocas actrices del mundo podrían dar. Ella no interpreta a Iluminada: es Iluminada. Y eso hace que la película funcione".

Contra el estereotipo

Para Santiago García Galván filmar "Neurótica anómica" fue un acto de dignidad y de reivindicación pero también la simiente de un legado personal que quiere dejar a las futuras generaciones.

"Para Ítaca Films ha sido un privilegio coproducir junto al ICAIC. En tiempos en que apostar por la cultura requiere valor real, el ICAIC sigue ahí, haciendo lo que siempre ha hecho: sostener la memoria viva de un pueblo a través de su cine. Eso no es menor. Eso es un acto de dignidad", asegura.

Y añade: "Esto me importa también de manera muy personal. Tengo un hijo, Alejandro, y no quiero que crezca identificándose como latino en el cine con el estereotipo del narcotraficante o del inmigrante ilegal. No quiero que se vea en la pantalla como el malo. Hollywood lleva décadas construyendo esa imagen de nosotros, y es una visión sesgada, reduccionista, que no nos representa. América Latina tiene poetas, científicos, artistas, emprendedores, diseñadores, investigadores, empresarios. Tenemos una riqueza cultural que no cabe en ese molde estrecho que nos impone la mirada de afuera".

"Por eso la voz del cine latinoamericano no es opcional: es urgente. Es necesaria para defender quiénes somos, para mostrar la belleza y la complejidad de nuestros países, para que los hijos de nuestra generación crezcan reconociéndose en la pantalla con orgullo y no con vergüenza. Neurótica Anónima es exactamente eso: una película que habla desde adentro, con verdad, con humor, con amor por su gente. Y eso vale más de lo que cualquier taquilla puede”.

Un acto heróico y romántico

Leonardo Padura, el más que celebrado escritor tan cubano como universal, escribió en el diario El País una reseña en la que manifiesta su regocijo por esta película llamada a trascender en la historia del cine latinoamericano, y que ha sido coproducido por el Instituto Cubano de Cine e Itaca Films, y con guion del propio Perugorría y de la actriz Mirtha Ibarra.

“Una epidemia de neurosis se ha desatado en Cuba y un viejo cine habanero de barrio va a ser cerrado por problemas en su estructura constructiva. Una mujer que en su juventud soñó ser actriz y que, golpeada por las circunstancias de su vida y las intolerancias de su tiempo vio frustradas sus aspiraciones, vive una existencia miserable, asolada por sus particulares neurosis. Entonces esa mujer descentrada y ya en la curva final de su existencia decide liderar la lucha por salvar la vetusta sala de proyecciones en la que desde hace años trabaja como acomodadora de los espectadores, pues ese espacio físico y espiritual se ha convertido en la única luz de su vida. Esa mujer, por cierto, se llama Iluminada”.

"La utilización del absurdo y la ironía burlona sirven en esta película para penetrar en un contexto social asolado por carencias y coartaciones de la voluntad de los ciudadanos. La epidemia de neurosis que recorre el país es una manifestación de un estado social plagado de tensiones cotidianas y las secuencias que transcurren en el Centro de Investigación y Control de la Neurosis, al cual se remite Iluminada, están llenas de lecturas tangenciales (y no tanto) de los motivos desencadenantes de la plaga. Tratamientos para saber comportarse en las colas, para afrontar la recurrencia de los apagones o para practicar despedidas a los que se marchan son mucho más que juegos con la lógica o la normalidad: son algunas de las fuentes generadoras del mal nervioso considerado ya una pandemia".

“Pero la mirada social de la obra — añade Padura — está también permeada por una metáfora mayor: la de asumir el cine, su estética, la ficción y la interpretación como refugio del espíritu y hasta forma de entender la vida. La lucha por salvar la sala de cine del proceso de demolición —que, por cierto, se llama Cine Cuba— se convierte entonces en la razón de ser de los protagonistas del filme y sirve al director para concretar un cálido homenaje a esta manifestación artística".

“Así, en el metraje de 'Neurótica anónima' se suceden referencias, citas y recreaciones de clásicos de la cinematografía universal, con escenas icónicas de filmes como "Amarcord", "La dolce vida", "La pasión de Juana de Arco" y "El lado oscuro del corazón", o de "Memorias del subdesarrollo", de Gutiérrez Alea, para llegar a una referencial secuencia de cierre, recreación del chaplinesco "Tiempos modernos", adornada por la espléndida música de José María Vitier, que dejará en el espectador sensaciones y emociones parecidas a las que nos provocó ese extraordinario tributo al poder del cine que es el "Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore. Y aunque ya se sabe que en el arte lo que importa y decide es el resultado artístico de la obra y no las condiciones en que se produjo, rodar 'Neurótica anónima' con los recursos mínimos de que dispuso la producción fue un acto casi heroico: de alguna forma, un acto tan romántico y empecinado como el propósito de Iluminada y sus compañeros por salvar el Cine Cuba y permitir que la gente se siga asomando, se vuelva a asomar a esa maravillosa experiencia que es el disfrute del cine. Y ese es, sin duda, el gran mérito de Jorge Perugorría y su equipo, que, por supuesto, con mucha neurosis deben haber lidiado para proyectar esta historia que, al fin y al cabo, es una historia de amor… neurótico”.

Tráiler "Neurótica anónima":