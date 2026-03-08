Oro sube tras el informe de nóminas de Estados Unidos

El oro subió el viernes después de que datos más débiles del empleo estadounidense mantuvieron vivas las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, pero registró su primera caída semanal en las últimas cinco semanas debido a que un dólar más fuerte mantuvo las ganancias bajo control.

El oro al contado subió 1.85%, a 5,171.12 dólares por onza, pero bajó 2.04% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con un alza de 1.6%, a 5,158.70 dólares.

Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas disminuyeron en 92,000 puestos de trabajo el mes pasado, en comparación con las expectativas de los economistas de un aumento de 59,000, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.4 por ciento.

Los integrantes de la Reserva Federal se reunirán el 18 de marzo y se espera que mantengan estables las tasas, y que el primer recorte se realice en julio, según la herramienta CME FedWatch.

En el frente geopolítico, Israel atacó Beirut después de ordenar una evacuación de todos los suburbios del sur de la capital libanesa, una importante expansión de la guerra contra Irán que comenzó hace una semana junto con Estados Unidos.

La fortaleza del dólar en la última semana se debió al conflicto en Oriente Medio que impulsó la demanda de activos de refugio seguro, lo que ha hecho que el oro cotizado en dólares sea más costoso, lo que contribuyó a empujar el metal a la baja.

La plata al contado subió 2.65%, hasta los 84.37 dólares por onza. El platino al contado subió 0.5%, hasta los 2,131.50 dólares, mientras que el paladio perdió 1.1%, hasta los 1,646.84 dólares.

Aluminio en su mayor nivel en 4 años

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 4.45% a 3,425.90 dólares por tonelada métrica. Había alcanzado los 3,449.50 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022, ya que el conflicto en Oriente Medio amenazó con interrumpir los envíos de aluminio desde la región a través del estrecho de Ormuz. En la semana el metal subió 4.45%, lo que supone su mayor alza semanal desde enero de 2023. La fundición catarí Qatalum y Aluminium Bahrain declararonj fuerza mayor en los envíos ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, que estallaron el sábado pasado.

El cobre bajó 0.46% a 12,870 dólares por tonelada, bajo la presión del aumento de las existencias de la LME a 284,325 toneladas, el nivel más alto desde octubre de 2024.