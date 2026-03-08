De la planeación a la acción: nuevos esquemas catalizarán la inversión y la transición energética en México

La Secretaría de Energía ha sentado las bases del nuevo modelo del sector energético del país, cuyo eje es la planeación vinculante a cargo del Estado. Este modelo impulsa una transición energética acelerada, el fortalecimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico y la generación de beneficios sociales tangibles para las comunidades, factores fundamentales para el crecimiento económico del país. En este contexto, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) es el documento central que ordena la expansión del sistema eléctrico nacional.

Para quienes participamos en la industria eléctrica, el PLADESE es una hoja de ruta técnica y detallada que confirma la importancia de la colaboración del sector privado para alcanzar las metas de seguridad y transición energéticas que se ha propuesto el Estado. Este es el primer ejercicio del gobierno bajo la nueva regulación sectorial para señalar a los participantes privados cuándo, dónde y cómo deben desarrollarse los proyectos eléctricos que el país requiere.

El PLADESE tiene un mensaje contundente: la energía renovable y en particular la solar serán la columna vertebral de la expansión eléctrica hacia 2030, pues 70 por ciento de las centrales nuevas serán renovables y 44 por ciento del total, fotovoltaicas. Adicionalmente busca incorporar más de 5 GW de sistemas de almacenamiento de energía. Es una meta ambiciosa que busca aprovechar el enorme potencial renovable de México y diversificar las fuentes de generación del país brindando seguridad energética. Para la industria solar, esta meta permite orientar decisiones de inversión y alinear sus proyectos con las prioridades del Estado.

En la práctica, esta visión ya comenzó a dar fruto. En octubre de 2025, el gobierno publicó la convocatoria de atención prioritaria de permisos de generación y en diciembre de ese año arrojó los primeros resultados positivos: se adjudicaron 20 proyectos nuevos que suman 3,320 MW de capacidad instalada, de los cuales el 100 por ciento son renovables y tres de cada cuatro MW corresponden a proyectos solares.

Adicionalmente, en febrero de 2026, el gobierno publicó una convocatoria para los proyectos de Desarrollo Mixto con CFE que contempla, por un lado, dos proyectos solares que suman más de 1 GW en Baja California y Coahuila, a cargo de CFE y, por otro lado, 6.5 GW de proyectos en coinversión con privados con reglas específicas para la compra de energía. Resalta que más de 60% de esta convocatoria corresponde a proyectos solares, 38% a eólicos y un proyecto termosolar en el sistema de Baja California.

Estas convocatorias son un paso muy importante. Ahora se requiere de inversiones en infraestructura de transmisión y distribución para continuar incorporando generación renovable a la Red. Regiones como la península de Yucatán y el sur sureste presentan altos niveles de congestión en la red eléctrica. Para atender esta problemática, el PLADESE contempla inversiones públicas para la ampliación y modernización de cerca de 1,400 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, fundamentales para integrar más generación limpia al sistema.

Otro componente esencial para el éxito de estos proyectos es la consolidación del marco regulatorio derivado de la reforma energética de 2024. La definición de reglas para el almacenamiento de energía y la operación del Mercado Eléctrico y la importación y exportación de energía, entre otros, permitirá dotar al sistema de mayor flexibilidad y resiliencia, fortaleciendo la certidumbre para los inversionistas y facilitando el desarrollo oportuno de los proyectos adjudicados.

México cuenta con un potencial solar extraordinario y con un sector privado con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de generación que está preparado para coordinar esfuerzos y presentar soluciones viables y alineadas con las convocatorias del Gobierno de México. Con ello, el sector solar contribuye de manera activa a acelerar la transición energética y a consolidar un sistema eléctrico más limpio, confiable y competitivo para el país.

* Carla Ortiz es Presidenta y Sergio Romero Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).