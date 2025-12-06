SEP y Salud lanzan la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la Educación Básica y Media Superior

• La iniciativa está dirigida a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria de 42 mil 975 planteles y para más de 5.4 millones jóvenes de bachillerato de 21 mil 175 centros escolares

• Esta acción es prioritaria y estratégica para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reconocer la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un elemento indispensable para evitar el abandono escolar

• Es una política de justicia social para que ninguna adolescente y/o joven menstruante falte a clases por estigma, desinformación o falta de insumos

Las Secretarías de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, y de Salud (SSA), encabezada por David Kershenobich, presentaron la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la Educación Básica y Media Superior, una acción prioritaria del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un elemento indispensable para evitar el abandono escolar.

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna está dirigida a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria de 42 mil 975 planteles, así como a más de 5.4 millones de jóvenes de bachillerato de 21 mil 175 centros escolares.

La iniciativa, impulsada por las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) de la SSA, coloca en el centro a quienes estudian en estos niveles educativos, con el fin de garantizar que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación, con acompañamiento, información y condiciones dignas.

Ambas dependencias distribuirán en los planteles públicos y privados de secundaria y bachillerato materiales educativos y organizarán actividades escolares, campañas informativas, orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual a nivel nacional.

Durante la presentación para Educación Básica en Cuernavaca, Morelos, la subsecretaria Noemí Juárez Pérez señaló que “es tiempo de mujeres, es tiempo de sentirnos orgullosas de lo que somos, de nuestros cuerpos y de nuestros procesos vitales. Menstruar es normal y hablar de ello no debe ser motivo de vergüenza para ninguna niña, adolescente o mujer en ningún lugar de nuestro país”.

Desde el Centro Cultural Carlos Pellicer, en la alcaldía Xochimilco, y durante la presentación para Educación Media Superior, la subsecretaria de este tipo educativo, Tania Rodríguez Mora, destacó que la Estrategia responde a la necesidad de abrir conversaciones libres de estigmas y asegurar que ninguna adolescente deje de asistir a clases por incomodidad o vergüenza.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) de la Secretaría de Salud, Teresa Ramos Arreola, resaltó que la Presidenta de México ha establecido a la salud sexual y reproductiva como un eje prioritario de su administración y que la salud menstrual es un componente esencial.

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna se construye bajo los principios del Humanismo Mexicano, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y progresividad, y su aplicación fortalecerá la salud pública, fomentará la permanencia escolar y promoverá la igualdad sustantiva para todas las adolescentes, jóvenes y personas menstruantes del país.

Con esta acción, el Gobierno de México, a través de la SEP y Salud, avanza hacia una política integral que asegura que menstruar no sea motivo de ausentismo, discriminación o vergüenza, sino un proceso acompañado de información, acceso, respeto y dignidad.