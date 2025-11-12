SEP promete erradicar analfabetismo en el 2026

“El 2026 no va a ser el año del Mundial en México; va a ser el año, que será recordado porque vamos a izar la bandera blanca de la Unesco, donde erradicaremos el analfabetismo en México. Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”, afirmó Mario Delgado Carrillo entre aplausos de sus correligionarios senadores de Morena, y aliados pevemistas y petistas.

Los senadores de oposición —PAN, PRI y MC—, por el contrario de aplaudir al secretario de Educación Pública lo cuestionaron durante su comparecencia ante el pleno del Senado para el análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La priista Carolina Viggiano, de entrada se mofó: “¿Dónde está ‘primero los pobres’?

Para poder acabar con el analfabetismo, recordó, el PRI creó el INEA, “otra gran institución que ha hecho cosas increíbles para darles alfabetización a los adultos mayores”, cuyo presupuesto se reducirá 10% en 2026.

El abandono escolar, dijo, sigue siendo un problema que crece y que de acuerdo con el observatorio Educación con Rumbo, casi 95 alumnos abandonan anualmente sus estudios.

“El 11% se concentra en la educación Media Superior donde las becas universales no son suficientes para mantener a los adolescentes en el aula. Un dato que no es aislado es que dos recientes homicidios en Michoacán, el de Carlos Manzo, y uno más en la Ciudad de México, fueron perpetrados por menores de edad. El reclutamiento forzado tiene su mayor impacto en niñas, niños y adolescentes… ¿Qué va a hacer la SEP?... ¿Qué acción (emprenderán) para prevenir el reclutamiento forzado infantil y juvenil por parte del crimen?”, preguntó.

Por el PAN, Gina Campuzano quiso saber cuál es “el plan para reducir el abandono escolar, estado por estado, con fechas, metas y ¿quién va a responder si no se cumple ese plan?”

“El Cártel de Morena convirtió la frase de ‘abrazos y no balazos’ en eslogan de su política, pero en la vida real para demasiados jóvenes no hay abrazos, hay balas. El caso de Carlos Manzo lo exhibe con brutal claridad. El joven que le quitó la vida tenía 17 años; son niños los que están cometiendo estos asesinatos”.

En respuesta a Viggiano, Delgado Carrillo reconoció que “por supuesto que no se inventó el país hace siete años en materia educativa’’, y que “la gesta iniciada por José Vasconcelos de alfabetizar este país’’ se podrá concluir “más de un siglo después, por supuesto, gracias al trabajo de miles de maestros durante varias generaciones'', por fin el próximo año, para que "podamos tender bandera blanca contra el analfabetismo”.