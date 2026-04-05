Velasco promoverá intereses de México: SRE

Tras ser designado el 1 de abril como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez en lugar de Juan Ramón de la Fuente, aseguró que de ser ratificado su nombramiento por el Senado de la República continuará trabajando “en la promoción de los intereses de México en el mundo y, sobre todo, en la defensa y protección de nuestros y nuestros connacionales en el exterior”.

Para la analista en asuntos globales Aribel Contreras, el relevo en la Cancillería abre interrogantes sobre el rumbo de la política exterior mexicana y las prioridades regionales del nuevo titular.

Advirtió que existe el riesgo de concentrar la agenda en la relación con Estados Unidos, en detrimento de otras regiones.

“Ojalá el nuevo canciller no tenga un sesgo hacia la relación con Estados Unidos en un mundo cada vez más complejo. Lejos de generar estabilidad, esto podría generar preocupación sobre el papel de México en el escenario internacional”, señaló.

La especialista también consideró que la política exterior ha carecido de perfiles sólidos en los últimos años, lo que ha debilitado y relegado a miembros del Servicio Exterior Mexicano mediante nombramientos políticos y sin experiencia.

Carrera

Desde junio de 2020, Roberto Velasco ocupó la Jefatura de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá; posteriormente, en octubre de 2025 fue nombrado por la presidenta Sheinbaum como subsecretario para América del Norte de dicha dependencia.

“En los últimos seis años encabezó múltiples negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel sobre seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas, entre otras. De diciembre de 2018 a mayo de 2020 se desempeñó como director general de Comunicación Social de la SRE”, según datos de su biografía.

Juan Ramón de la Fuente presentó su renuncia por cuestiones de salud. La presidenta Sheinbaum recordó el miércoles que el funcionario tiene problemas en su espalda y que, después de su recuperación, tendrá las puertas abiertas para regresar.