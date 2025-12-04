El Senado aprobará la nueva Ley de Aguas sin cambios

La Cámara de Senadores dispensará trámites para someter a discusión y votación del pleno cameral de inmediato, en cuanto sean remitidas, las minutas aprobadas esta misma tarde por la Cámara de Diputados por las que se expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la bancada senatorial mayoritaria, Adán Augusto López Hernández, informó que las minutas referidas serán aprobadas en sus términos, sin modificación alguna.

“No, no. Yo creo que se ha trabajado muy bien en Cámara de Diputados, se abrió un proceso que contempló foros, consultas, entonces nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes’’, respondió en entrevista a la pregunta de si se prevé hacer cambios a las minutas.

Ya no habrá más cambios, dijo, porque para poder expedir la nueva Ley General de Aguas y enmendar la Ley de Aguas Nacionales ya hubo discusión.

“Se le hicieron muchos ajustes hasta este momento, que, de alguna manera, es para darle mayor claridad a muchas de las inconformidades que se manifestaron en esos foros.El asunto este de la sucesión de los derechos, que no la había, ya se reincorporó, entre otros’’.

O sea, ¿usted considera que ya fueron atendidas todas las demandas de los productores?

Yo creo que ya fueron atendidas todas las demandas. Por lo que nosotros hemos visto hasta este momento, desde luego que hay inconformidades, pero detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos. Los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas; hay mucha manipulación política en ello.

La sesión ordinaria de este jueves, que inició al filo de las once de la mañana, entró en receso a las dos de la tarde; los senadores están convocados a continuar los trabajos legislativos a las cuatro de la tarde.

rolando.ramos@eleconomista.mx