Diputados aprueban en lo particular la Ley de Aguas y la remiten al Senado

Con diversos cambios en lo particular, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley General de Aguas y que también reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con lo que el Gobierno federal busca definir las reglas sobre el uso del líquido en los procesos productivos y ordenar las concesiones.

Tras más de 24 horas de análisis y discusión, los y las legisladoras avalaron la tarde de este jueves el documento con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, luego de que su votación en lo general se realizó ayer en la noche con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.

Así, el dictamen fue remitido al Senado de la República, donde el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, informó que las minutas referidas serán aprobadas en sus términos, sin modificación alguna.

Los diputados aceptaron el paquete de 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PVEM y PT, diputados Carlos Alberto Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente.

Monreal Ávila explicó que las reservas presentadas buscaban complementar las otras 50 modificaciones que se realizaron hace unos días al proyecto original que fue presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente en respuesta a las demandas de organizaciones campesinas que han advertido que dicha iniciativa afectaría su producción.

Los cambios que se plantearon son: al Artículo Primero con relación a los artículos 40 y 43 de la Ley General de Aguas, y al artículo segundo con relación a los artículos 3, 4, 10, 15, 12 Bis 2, 22, 24, 49, 123 Bis 3, 123 Bis 4 y 123 Bis 5 de la Ley Nacional de Aguas, así como a las disposiciones transitorias: Segunda y Quinta, y la adición de la Séptima y Octava de la Ley Nacional de Aguas.

El dictamen plantea principalmente que el Estado mexicano es el único responsable de regular el uso del agua y propone eliminar el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.

En la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que el objetivo central de la reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum es que el agua deje de ser tratada como una mercancía y que se ponga fin a prácticas como la sobreexplotación, el mercado ilegal del recurso y la concentración de grandes volúmenes en manos de unos cuantos.