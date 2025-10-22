La Secretaría de Educación Pública lamenta el fallecimiento de un estudiante de primaria en Coahuila

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente el fallecimiento del estudiante Anuel Esquivel Cruz ocurrido el día de hoy en las instalaciones de la escuela primaria “Cuauhtémoc”, ubicada en el ejido San Miguel, San Pedro, Coahuila.

Desde el primer momento en que se reportó el incidente al interior del plantel, se ha brindado acompañamiento integral a la familia del menor. La SEP mantiene plena coordinación con las autoridades estatales para colaborar en las labores encaminadas a determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estableció comunicación personal con los familiares del menor Anuel Esquivel Cruz, para expresarles su más sentido pésame y asegurarles que recibirán todo el apoyo necesario por parte de la dependencia, garantizando acompañamiento integral en estos momentos difíciles.

Reiteramos el apoyo y expresamos nuestra más sincera solidaridad con la familia y con la comunidad escolar.