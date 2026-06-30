Kim Jong Un promete fortalecer la alianza con China y califica de "histórica" su cumbre con Xi Jinping

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió el miércoles seguir fortaleciendo las relaciones con China, y describió una reciente cumbre con el presidente Xi Jinping en Pyongyang como una "ocasión histórica".

En un mensaje de felicitación a Xi por el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista chino, Kim afirmó que la "posición firme" de Pyongyang consiste en mantener estables las relaciones con Pekín, informó la agencia estatal KCNA.

"Es la posición firme de nuestro Partido y de nuestro gobierno desarrollar de manera constante las relaciones de amistad entre la RPDC y China", dijo Kim, usando las siglas del nombre oficial de su país: República Popular Democrática de Corea.

"La reciente cumbre de Pyongyang fue una ocasión histórica para profundizar la amistad y la confianza de camaradas entre nosotros", añadió.

El mensaje llega semanas después de que Xi realizara una inusual visita a Pyongyang, donde ambos líderes se comprometieron a fortalecer los lazos.

Durante la cumbre, Kim y Xi adoptaron lo que medios estatales norcoreanos describieron como un "plan de gran alcance" para las relaciones bilaterales.

Se comprometieron a desarrollar su amistad tradicional hasta convertirla en "las relaciones más poderosas y estratégicas".

Si bien Pyongyang se ha acercado más a Rusia al suministrar tropas y armas para el conflicto con Ucrania, Pekín sigue siendo el mayor socio económico de Corea del Norte.

China representó cerca del 98% del comercio exterior del país en 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur.