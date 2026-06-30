Renta de autos en Quintana Roo opera al 60%, pese a las expectativas del Mundial 2026

Cancún, QRoo.- El sector de arrendamiento de vehículos en el Caribe mexicano no ha logrado capitalizar el impulso económico esperado por la Copa del Mundo 2026.

Actualmente opera al 60% de su capacidad, muy por debajo del lleno total que se proyectaba durante el torneo. Alma Elena Reynoso Zambrano, presidenta de la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo, reconoció que la demanda se encuentra “baja, muy muy baja”.

“No hemos tenido la respuesta que esperábamos. Ni siquiera hay reservas previas. Es un año atípico; creemos que, por el tema del Mundial, la gente se fue a otros destinos y no necesariamente están llegando acá”, explicó.

De acuerdo con datos de la asociación, la flota total de vehículos de renta en el estado supera las 25,000 unidades, concentradas principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, el promedio de ocupación diaria se ha estancado en el 60%, lo que representa una caída significativa respecto a temporadas regulares de verano y, sobre todo, frente a las proyecciones mundialistas que anticipaban ocupar prácticamente toda la capacidad disponible.

Uno de los indicadores más preocupantes es la ausencia de reservas anticipadas. “Normalmente, para un evento de esta magnitud, ya tendríamos reservas confirmadas con semanas o incluso meses de anticipación.

Este año, las solicitudes son de último minuto y en volúmenes muy bajos”, lamentó Reynoso Zambrano. La dirigente atribuyó la baja demanda a varios factores: la reorientación de rutas aéreas por parte de aerolíneas estadounidenses, que priorizaron vuelos domésticos y redujeron la llegada de turistas internacionales —principal segmento usuario de renta de autos—, así como la creciente competencia de plataformas digitales y servicios alternativos de movilidad que han ganado terreno en el Caribe mexicano.

Ante este escenario, el sector ya prepara estrategias de recuperación enfocadas en la temporada invernal 2026-2027.

Entre las acciones destacan campañas promocionales conjuntas con hoteleros y touroperadores, paquetes integrales de movilidad y descuentos atractivos por reservas anticipadas. “Sabemos que el Mundial es un capítulo que no cumplió las expectativas para nuestro sector, pero no nos detenemos.

Estamos volteando la mirada hacia el invierno, que históricamente es nuestra mejor temporada, y ya trabajamos para fortalecer alianzas que nos permitan recuperar terreno en 2027”, concluyó la presidenta de la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo.