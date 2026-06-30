Novo Nordisk abre tienda en Mercado Libre para vender tratamientos de diabetes y obesidad en México

La farmacéutica danesa Novo Nordisk abrió una tienda oficial dentro de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre en México para que los pacientes puedan comprar sus medicamentos para diabetes y obesidad de forma más segura y directa.

A través de la tienda oficial, los usuarios podrán adquirir tratamientos para diabetes y obesidad recetados por un médico o profesional de la salud, en un entorno que, de acuerdo con la empresa, garantiza la autenticidad y trazabilidad de los productos.

Novo Nordisk subrayó que con este nuevo canal de venta busca ofrecer una alternativa confiable frente al aumento de medicamentos falsificados o robados que circulan en canales no autorizados.

“Esto representa una alternativa confiable ante el creciente problema de productos falsificados o robados que circulan en canales no autorizados”, informó la empresa farmacéutica en un comunicado.

Para garantizar la autenticidad de cada producto, Novo Nordisk participa en el Programa de Protección de Marcas de Mercado Libre, que permite a los titulares de marca identificar y solicitar la eliminación de publicaciones que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual.

Ante cualquier reporte, la plataforma de comercio electrónico actúa de forma inmediata para asegurar que los pacientes adquieran únicamente productos legítimos, provenientes del laboratorio.

La farmacéutica reiteró que los medicamentos que comercializará en Mercado Libre seguirán requiriendo receta médica, por lo que hizo un llamado a los pacientes a consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

Agregó que eligió a Mercado Libre como uno de sus canales oficiales de distribución digital por su infraestructura logística, que incluye Mercado Envíos, centros de distribución propios y entregas exprés en las principales ciudades del país.

"Esta tienda oficial nos acerca aún más a las personas que necesitan nuestros productos, facilitando el acceso seguro a los medicamentos que requieren para cuidar su salud, siempre con un enfoque de uso responsable y acompañado por profesionales de la salud", comentó Patricia Field, directora general de Novo Nordisk México.

Por su parte, Mercado Libre destacó que pone a disposición de los laboratorios su ecosistema de comercio electrónico, los servicios de Mercado Pago y su red de distribución, operada por empresas que cuentan con las licencias requeridas para el transporte seguro de medicamentos.

Novo Nordisk es una farmacéutica global fundada en 1923 y con sede en Dinamarca, especializada en el desarrollo y comercialización de tratamientos para diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas. La empresa opera en alrededor de 170 países.

Mercado Libre es una empresa de tecnología fundada en 1999 y líder en comercio electrónico y servicios financieros en América Latina. Opera en 18 países y ofrece una plataforma digital para comprar y vender productos, además de servicios como Mercado Pago y Mercado Envíos.