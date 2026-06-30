México se acerca a los mejores esquemas de vacunación del mundo, pero el reto sigue siendo aumentar la cobertura

Aunque México ha logrado avances relevantes en materia de vacunación con la adopción de nuevas vacunas contra enfermedades respiratorias, el principal reto es aumentar las coberturas y lograr que la población aproveche estos beneficios, explicó el doctor César Martínez, pediatra e infectólogo pediátrico.

“A diferencia de lo que se pueda pensar en relación con el esquema de vacunación, en nuestro país hemos avanzado tremendamente… En lo que tenemos que trabajar más en este momento es mejorar las coberturas, necesitamos apostarle un montón a las coberturas”, resaltó.

De hecho, dijo, prácticamente la brecha se ha estado reduciendo en los últimos meses hasta prácticamente estar a la par de Estados Unidos, Canadá, países europeos y algunos asiáticos.

En entrevista, el especialista destacó que en los últimos meses México fortaleció su esquema de vacunación al incluir en el sector salud las vacunas contra las nuevas variantes de Covid-19, neumococo 20 valente y contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas, para proteger al recién nacido.

“Estas tres actualizaciones de vacunas que hemos tenido desde finales del año pasado nos ponen a la par de los mejores esquemas de vacunación en el mundo”, aseguró.

César Martínez explicó que la vacuna antineumocócica ha tenido una evolución importante, ya que inicialmente se contaba con una vacuna que cubría siete serotipos de neumococo, después llegó la de 13 y actualmente la de 20 valente, que es la más reciente a nivel mundial.

Resaltó que el impacto de la vacunación se refleja en la disminución de casos graves de los padecimientos. En algunos países, entre los niños pequeños, se ha observado una reducción de hasta el 80% en los casos, acercándose incluso a una disminución del 90 por ciento.

El especialista explicó que el neumococo puede causar enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores.

En este caso, dijo, la cantidad de casos complicados es mucho menor.

Otro de los avances recientes es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que se aplica a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 para proteger al bebé durante los primeros meses de vida.

“La mujer embarazada genera anticuerpos y el bebé ya nace con esas defensas que le fabricó la mamá”, explicó.

El especialista afirmó que México ha tenido históricamente un buen desempeño en vacunación, aunque reconoció que, durante algunos periodos, como la pandemia, hubo retos con la disponibilidad de algunas vacunas.

“Nos podemos quejar de muchas cosas en México, pero en vacunación siempre hemos estado a la vanguardia”, aseguró.

Incluso refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, las regiones rurales presentan coberturas de vacunación similares a las de las zonas urbanas. Esto, dijo, habla “muy bien” del sistema de salud mexicano en materia de vacunación.

Aunque precisó que sí existen diferencias por regiones del país. En el norte las coberturas son ligeramente más altas que en el centro y sur, debido a factores como la accesibilidad, la dispersión geográfica y por usos y costumbres.

Por lo que consideró que las estrategias de vacunación deben adaptarse a las necesidades de cada zona para mejorar la cobertura.

En ese sentido, enfatizó que todavía hay trabajo que hacer en cuanto a la cobertura, por lo que el reto es lograr una mayor penetración y llevar más información tanto a la población como a los médicos generales y especialistas (como pediatras y geriatras), para que conozcan qué vacunas están disponibles y cuáles deben recomendar a sus pacientes.

“Creo que la problemática que vemos ante estas coberturas bajas es esta falta de información… El problema no es que falte vacuna, el problema es que la gente todavía no se sensibiliza del todo para irse a aplicar la vacuna”, dijo.

En particular, sostuvo que las coberturas en niños suelen ser más altas, pero todavía existe trabajo pendiente en embarazadas y adultos mayores.

“Tenemos que trabajar más en este momento en mejorar las coberturas”, indicó.

Para el especialista, la vacunación debe entenderse como una vía de prevención durante toda la vida y no solamente durante la infancia.

“Te vacunas para seguir estando sano”, manifestó, luego dijo que en adultos mayores la vacunación ayuda a reducir riesgos de complicaciones y mantener la independencia. “Creo que es cuestión de tiempo para que toda la población se termine sensibilizando y que estas coberturas bajas que tenemos se vayan incrementando”.

Finalmente, César Martínez hizo un llamado a la población a informarse y acudir a los servicios de salud.

“El mejor esquema de vacunación no serviría de nada si solamente la información se queda en el papel. Lo mejor de tener un esquema tan completo es que esas vacunas estén en el brazo de los pacientes”, concluyó.