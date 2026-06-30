Quintana Roo ya exporta fertilizantes a base de sargazo hacia EU

Cancún, QRoo.- El aprovechamiento industrial del sargazo ya es una realidad económica en Quintana Roo:

La empresa Sarga Agriscience anunció que ha firmado contratos para suministrar fertilizante orgánico elaborado a base de esta macroalga a clientes en Estados Unidos, Colombia y Ecuador, transformando un histórico problema ambiental y turístico en una oportunidad de negocio sustentable.

La compañía, con operaciones en Puerto Morelos, realizó su primera venta consolidada de fertilizante orgánico a un cliente estadounidense.

El producto se obtiene mediante un proceso de descontaminación y transformación del sargazo en fertilizante líquido, desarrollado con una inversión extranjera de varios millones de dólares desde 2021.

Sebastián Aguilar, director de Innovación de Sarga Agriscience, detalló que el fertilizante está dirigido principalmente a grandes empresas agrícolas interesadas en prácticas sustentables y agricultura regenerativa.

Sus clientes actuales se ubican en Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia, mientras que ya realizan pruebas en Europa y Brasil. El producto es especialmente útil para cultivos de alto valor como hortalizas, berries y otros sistemas intensivos.

La planta de procesamiento actual tiene una capacidad de 27 toneladas diarias de sargazo. La firma cuenta con un contrato a cinco años con una de las mayores empresas agroindustriales de Estados Unidos por medio millón de litros de fertilizante, lo que obligaría a triplicar o cuadruplicar la capacidad de procesamiento en el corto plazo.

Ante este crecimiento, la empresa planea instalar una segunda línea de producción en Puerto Morelos. Aguilar aseguró que el negocio ya es rentable y genera buenos márgenes de utilidad. Actualmente emplea a 25 personas de manera directa en Quintana Roo y 15 en Estados Unidos.

Retos para escalar

A pesar del avance comercial, uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructura adecuada para recibir y procesar mayores volúmenes de biomasa. Gran parte del sargazo que llega a las costas sigue terminando en vertederos municipales sin las condiciones óptimas de manejo.

Por ello, Sarga Agriscience inició acercamientos con los gobiernos estatal y federal para obtener apoyo en infraestructura que permita escalar la operación y evitar la disposición inadecuada del alga. Con estos resultados, Sarga Agriscience es una de las primeras empresas en Quintana Roo en lograr la exportación comercial de un producto derivado del sargazo.