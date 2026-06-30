Exportaciones de Querétaro repuntan 14.5% y logran cifra récord en el primer trimestre de 2026

Querétaro, Qro. Las exportaciones del estado alcanzaron un valor de 4,661.0 millones de dólares de enero a marzo del 2026, crecieron 14.5% en comparación con el mismo trimestre del 2025, de acuerdo con los registros de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance llega tras la caída de 10.7% durante el primer trimestre del 2025, a tasa anual. El valor acumulado en los primeros tres meses del 2026 es el mayor registrado en un primer trimestre.

El crecimiento está relacionado con el impulso de las exportaciones por equipo de transportes que contribuyeron con más de la mitad de las ventas.

El avance anual de 14.5% posicionó a Querétaro como la novena entidad con mayor variación, estuvo por debajo del promedio nacional que rondó en 17.9 por ciento. Fue una de las 17 entidades con crecimiento, mientras las otras 15 decrecieron.

Sin embargo, de manera trimestral, las exportaciones queretanas cayeron 4% respecto al cuarto trimestre del 2025; estuvo entre las 21 entidades con caída, frente a los 11 restantes que avanzaron.

Querétaro mantuvo -al igual que en el primer cuarto del 2025- la onceava posición entre las 32 entidades, este año aportó 2.9% al valor total de las exportaciones que ascendieron a 158,117.5 millones de dólares; un año atrás, la participación fue de 3 por ciento.

Manufactura genera 98%

Las industrias manufactureras concentraron 98.7% (4,599.1 millones de dólares) de las exportaciones en el primer trimestre del año, registrando un crecimiento anual de 14.7 por ciento.

El sector agropecuario aportó 1% (45.7 millones de dólares), pero cayó 10.9% respecto al mismo trimestre del 2025.

Querétaro es el séptimo estado en el que la manufactura tiene más peso en las exportaciones solamente superado por San Luis Potosí, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo.

El subsector que más creció anualmente es la industria del papel (33.1%) y el mayor decrecimiento los registró la fabricación de prendas de vestir (-12.8%); trimestralmente, el mayor avance lo presentaron los productos metálicos (22%) y el retroceso más pronunciado fue en la industria de bebidas y tabaco (-38.2 por ciento).

Las exportaciones acumuladas de enero a marzo del año en curso se sustentaron en la fabricación de equipo de transporte que reportó 51.3%, además de la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos y de la fabricación de maquinaria y equipo.