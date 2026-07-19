Sanciones a funcionarios: contraste entre los gobiernos de AMLO y Peña Nieto

El sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto reveló que, entre enero de 2013 y julio de 2018, se aplicaron un total de 53,439 sanciones a servidores públicos. De este conjunto, destacan 12,104 inhabilitaciones, 7,205 destituciones, 9,826 suspensiones, además de diversas amonestaciones y sanciones económicas, reflejando el alcance de la fiscalización administrativa durante dicha administración.

Por otro lado, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, comprendido entre diciembre de 2018 y julio de 2024, el número de sanciones aplicadas disminuyó significativamente en comparación con el periodo anterior. Las cifras registradas incluyen 5,781 inhabilitaciones, 726 destituciones, 3,923 suspensiones, 4,213 amonestaciones y 623 sanciones económicas.

Cabe señalar que un mismo funcionario pudo recibir múltiples sanciones y los datos están sujetos a cambios derivados de medios de defensa legales. No obstante, en el caso de la administración de López Obrador, el monto económico acumulado por las sanciones impuestas por diversas instancias alcanzó una cifra superior a los 10,135 millones de pesos.