Detienen a Gilda, hermana de Lozoya; acusa fines políticos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Gilda “N”, identificada como hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso Agronitrogenados.

Además, se señaló que, con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), anteriormente SEIDF, Gilda “N” presuntamente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según las indagatorias, la mujer está relacionada con el caso Agronitrogenados debido a que habría recibido la cesión de derechos de una empresa por parte de su hermano, convirtiéndose en beneficiaria de ésta.

La dependencia federal indicó que los recursos administrados por Gilda “N” presuntamente provenían de un esquema de triangulación financiera que carecía de justificación económica o comercial válida, por lo que existirían elementos para considerar que tenían un origen ilícito.

Con base en estas investigaciones, la FGR ejecutó la orden de aprehensión por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su captura, Gilda “N” fue puesta a disposición de una jueza en el Reclusorio Norte. Si bien la audiencia estaba programada para ayer a las 15 horas se postergó para hoy con el fin de poder analizar el expediente completo que consta de miles de hojas.

Durante su comparecencia inicial ante la jueza, Gilda “N” dijo querer colaborar con las autoridades al tiempo que señaló que las acusaciones en su contra tienen fines políticos.

En este contexto, la fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la imputada será considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El caso Agronitrogenados es una de las investigaciones de mayor relevancia derivadas de la gestión de Emilio “N” al frente de Pemex y está relacionado con presuntas operaciones de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Según la institución, la captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal.

Seis años del caso

Emilio Lozoya Austin, acusado en México de corrupción derivado de los casos Agronitrogenados y Odebrecht, fue detenido en Málaga, España, con fines de extradición, el 11 de febrero de 2020.

El exdirector de Petróleos Mexicanos durante la primera mitad —del 4 de diciembre de 2012 y el 8 de febrero de 2016— del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue señalado desde que dejó el cargo de recibir sobornos millonarios en dólares de la constructora brasileña Odebrecht para asegurar el otorgamiento de contratos de obras por la empresa del Estado entre 2010 y 2014.

La justicia mexicana ordenó su detención en julio de 2019 por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Como parte del caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Lozoya Austin de haber recibido sobornos de la constructora citada por más de 10 millones de dólares mediante un entramado de empresas off shore, a cambio de contratos de obra en la Refinería de Tula, Hidalgo.

Extraditado por España, Lozoya Austin llegó a la Ciudad de México la madrugada del 17 de julio de 2020 y fue trasladado al Reclusorio Norte en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El 28 de julio de 2020, el inculpado fue vinculado a proceso por el juez de control José Antonio Zúñiga por la presunta comisión del delito de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque se determinó no ser juzgado en prisión ni en resguardo domiciliario y como única medida cautelar se dictó la portación de un brazalete electrónico para su localización.

Así, gozó de libertad condicional desde que fue dado de alta del hospital, el 1 de agosto de 2020, tras permanecer dos semanas internado por anemia desarrollada y problemas en el esófago después de su extradición desde España.

En noviembre de 2021 fue nuevamente encarcelado.

Tras permanecer preso durante poco más de dos años por los casos de corrupción relacionados con Odebrecht y Agronitrogenados, la noche del 24 de febrero de 2024 el exfuncionario salió del Reclusorio Norte por resolución del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, al otorgarle la libertad provisional por considerar que ya no existe riesgo de que se sustraiga de la justicia federal.

Desde entonces usa un brazalete electrónico, no puede salir de México y debe presentarse a firmar de manera periódica.