La UE multa con 550 millones de euros a AliExpress por vender artículos ilegales y falsificados

AliExpress, ⁠de Alibaba, recibió este lunes una multa récord de 550 millones de euros (629 millones de dólares) por parte ⁠de la Unión Europea por no haber tomado medidas contra la venta de productos ilegales, peligrosos y falsificados en su plataforma.

Se trata de la tercera multa impuesta por la Comisión Europea en virtud de la histórica Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en ⁠inglés) de la UE, que exige a ⁠las plataformas en línea de gran tamaño que redoblen sus esfuerzos para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

La Comisión acusó a AliExpress en junio del año pasado de incumplir un requisito clave de la DSA: evaluar y mitigar los riesgos de la difusión de productos ilegales.

Fijó el 20 de octubre como fecha límite para que AliExpress propusiera medidas correctoras, y la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones si el regulador decide en diciembre que estas no cumplen con la Ley de Servicios Digitales.

"Esto es muy peligroso para los consumidores e injusto para las empresas que cumplen con todas nuestras normas", dijo a los periodistas la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Destacó que AliExpress contó el año pasado con 193 millones de usuarios en Europa, frente a los 156 millones de Shein y los 130 millones de Temu. Temu también ha sido multada en virtud de la DSA, mientras que Shein se enfrenta a una investigación en curso.

"Uno de cada cinco europeos afirma que compra una vez al mes en Shein, Temu y AliExpress", señaló Virkkunen.

Alibaba no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LA SANCIÓN A ALIEXPRESS ES SUPERIOR A LAS MULTAS IMPUESTAS A X Y A TEMU

La sanción a AliExpress es superior a las multas a X y a Temu

La Comisión señaló que AliExpress no había evaluado adecuadamente si contaba con personal suficiente para analizar los riesgos y había sobreestimado la eficacia de su sistema en la detección y eliminación de productos ilegales.

El regulador criticó los sistemas de recomendación y publicidad de AliExpress por agravar la difusión de productos ilegales, así como su dependencia de un único indicador cuantitativo para evaluar su sistema de moderación destinado a prevenir el riesgo de que los productos ilegales aparecieran o reaparecieran en formas similares.

Señaló que la incapacidad de ⁠AliExpress para detectar productos ilegales supuso que muchos de ellos —desde productos falsificados hasta ⁠juguetes inseguros y cosméticos peligrosos— permanecieran en línea durante muchas ⁠semanas. La Comisión también cuestionó la ineficaz política de sanciones de la empresa, que daba lugar a que las empresas sancionadas siguieran vendiendo productos ilegales ⁠en su plataforma.

Señaló que el sistema obligatorio de "autorización de marca" de AliExpress —destinado a impedir la venta de falsificaciones— era ineficaz, carecía de personal suficiente y podía eludirse fácilmente por parte de los comerciantes que vendían productos falsificados.

El regulador señaló que el carácter novedoso de la Ley de Servicios Digitales fue un factor atenuante a la hora de calcular la multa impuesta a AliExpress, que podría haber sido más elevada.

La sanción es considerablemente superior a los 120 millones de euros impuestos a la plataforma de redes sociales X, de Elon Musk, en diciembre del año pasado, y a los 200 millones de euros impuestos a Temu en mayo de este año, ambas ⁠por infracciones de la DSA.

AliExpress eludió una multa, que podría ascender hasta el 6% de su facturación anual mundial, en junio del año pasado tras aceptar medidas para hacer frente a la difusión de material potencialmente ilegal y pornográfico en su plataforma.