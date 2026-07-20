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La británica Segro rechaza la OPA mejorada de Prologis de 18,200 millones de dólares

La ⁠empresa de almacenes estadounidense Prologis dijo este lunes que ⁠Segro había rechazado su última oferta de adquisición por valor de ‌13,500 millones de libras esterlinas (18,170 millones de ⁠dólares), e instó a los ⁠accionistas de su competidor británico a ‌presionar a su directorio para que entablara conversaciones ​antes de que finalizara el plazo oficial.

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Foto: Reutersvia REUTERS

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La ⁠empresa de almacenes estadounidense Prologis dijo este lunes que ⁠Segro había rechazado su última oferta de adquisición por valor de 13,500 millones de libras esterlinas (18,170 millones de ⁠dólares), e instó a los ⁠accionistas de su competidor británico a presionar a su directorio para que entablara conversaciones antes de que finalizara el plazo oficial.

El directorio de Segro rechazó por unanimidad la propuesta —la tercera de Prologis— el 17 de julio. La oferta valora a Segro en 9.93 libras por acción y consiste en 0.0890 acciones nuevas de Prologis por cada acción de Segro, más una alternativa parcial en efectivo de hasta 2,700 millones de libras, según informó Prologis.

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    La última propuesta supone una prima cercana al 34% respecto al precio de cierre del grupo el 23 de junio, un día antes de que Prologis hiciera pública por primera vez su intención.

    Prologis añadió que, en el marco de la fusión propuesta, tiene la intención de ⁠estudiar la viabilidad de una ⁠cotización secundaria de sus acciones ⁠en la Bolsa de Londres.

    Segro rechazó en junio la ⁠propuesta inicial de la empresa estadounidense, por valor de 12,600 millones de libras esterlinas e íntegramente en acciones, alegando que se había presentado "en un momento oportunista" y que estaba muy por debajo del valor razonable. Una segunda propuesta fue rechazada el 12 de julio.

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