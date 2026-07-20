La producción mundial de aluminio cae 1.5% interanual en junio: IAI

La ⁠producción mundial de aluminio primario descendió un 1.5% ⁠interanual en junio, a 5.98 millones de toneladas, según datos del Instituto Internacional del Aluminio (IAI) publicados este lunes, ⁠mientras que la producción del ⁠golfo Pérsico se redujo en un tercio.

Dos fundiciones del golfo, que representan cerca del 9% de la capacidad mundial de aluminio primario, sufrieron un ataque iraní a finales de marzo en el marco del conflicto de Oriente Medio, lo que también les ha impedido enviar el metal a los mercados de exportación a través de sus canales habituales.

La producción del golfo se situó en 332,000 toneladas en junio, frente a las 507,000 toneladas del año anterior, según el IAI.

En términos diarios, la producción de la región se mantuvo estable respecto a mayo, en 11,000 toneladas, aunque sigue por debajo del nivel de referencia anterior a la guerra, que era de 17,800 toneladas.

Emirates Global ⁠Aluminium anunció este mes el ⁠restablecimiento de la producción ⁠en su fundición de Al Taweelah, en Abu Dabi, más ⁠rápidamente de lo previsto tras una parada de emergencia en marzo, pero que podría tardar hasta un año en volver a los niveles anteriores.

A nivel mundial, la producción media diaria de aluminio del mes pasado fue de 199,300 toneladas, según el IAI, lo que supone ⁠un aumento del 0.3% respecto a mayo, mes que contó con un día más.