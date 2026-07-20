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La producción mundial de aluminio cae 1.5% interanual en junio: IAI
La producción mundial de aluminio primario descendió un 1.5% interanual en junio, a 5.98 millones de toneladas, según datos del Instituto Internacional del Aluminio.
La producción mundial de aluminio primario descendió un 1.5% interanual en junio, a 5.98 millones de toneladas, según datos del Instituto Internacional del Aluminio (IAI) publicados este lunes, mientras que la producción del golfo Pérsico se redujo en un tercio.
Dos fundiciones del golfo, que representan cerca del 9% de la capacidad mundial de aluminio primario, sufrieron un ataque iraní a finales de marzo en el marco del conflicto de Oriente Medio, lo que también les ha impedido enviar el metal a los mercados de exportación a través de sus canales habituales.
La producción del golfo se situó en 332,000 toneladas en junio, frente a las 507,000 toneladas del año anterior, según el IAI.
En términos diarios, la producción de la región se mantuvo estable respecto a mayo, en 11,000 toneladas, aunque sigue por debajo del nivel de referencia anterior a la guerra, que era de 17,800 toneladas.
Emirates Global Aluminium anunció este mes el restablecimiento de la producción en su fundición de Al Taweelah, en Abu Dabi, más rápidamente de lo previsto tras una parada de emergencia en marzo, pero que podría tardar hasta un año en volver a los niveles anteriores.
A nivel mundial, la producción media diaria de aluminio del mes pasado fue de 199,300 toneladas, según el IAI, lo que supone un aumento del 0.3% respecto a mayo, mes que contó con un día más.