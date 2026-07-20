Kekala vendió 74 franquicias antes de abrir su primera tienda en México

La franquicia brasileña de paletas Kekala llegó a México con un plan de expansión acelerado. Antes de abrir la primera tienda ya había vendido 74 franquicias en distintas entidades del país, una respuesta que superó las expectativas de la compañía.

Actualmente la empresa opera ocho sucursales en el país y prevé concluir el año con las 74 unidades en funcionamiento, ubicadas en Ciudad de México, Veracruz, Pachuca, Cuautla y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El objetivo es alcanzar 300 sucursales durante los primeros tres años de operación.

Paletas personalizadas, la apuesta de Kekala

La propuesta de la marca busca diferenciarse de las heladerías tradicionales, por ello el consumidor elige el sabor de la base, el relleno y la cobertura para crear una paleta personalizada, con más de 300 combinaciones posibles.

Enrique Chargoy, director general de Kekala México, explicó que decidió traer la marca después de probar el producto y detectar una propuesta diferente a la oferta existente en el mercado mexicano.

Una vez que probamos el producto, nos dimos cuenta que teníamos una propuesta de valor increíble para traer a México, algo que nunca antes habíamos visto en el mercado mexicano”.

De acuerdo con Kantar, en el país siete de cada 10 hogares consumen helado y en promedio una persona come 2.2 litros al año, esto muestra que existe un gran mercado.

Una planta en Puebla respaldará la expansión

Enrique Chargoy, detalló que para sostener la expansión el Grupo Lagred invirtió cinco millones de dólares en infraestructura de Kekala, que incluyó una planta de producción en Puebla, donde se elaboran las bases, rellenos y coberturas de las paletas, además de una red logística con cadena de frío y centros de distribución para abastecer las franquicias en todo el país.

Para poder lograr que este producto llegue con la mejor calidad a cada punto de venta, sabíamos que nos teníamos que encargar, no solo de producir la paleta, sino también de distribuirla”.

La empresa prevé abastecer franquicias desde Tijuana hasta Mérida, por lo que la logística se convirtió en uno de los principales pilares del negocio.

La planta de la franquicia Kekala está unicada en Puebla. Especial.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Kekala?

La inversión para una franquicia en formato quiosco es de 1 millón de pesos más IVA, mientras que el formato tienda requiere 650,000 pesos más IVA, además de la adecuación del local.

Además, el periodo estimado de recuperación de la inversión es de 14 a 18 meses, dependiendo de la ubicación y del desempeño de cada unidad.

La diferencia en el monto se debe a que el modelo de quiosco es llave en mano, es decir, incluye la adecuación y todo lo necesario para operar, mientras que la tienda solo es el costo de la marca más la adecuación del local, por ello, las primeras franquicias son quioscos en plazas comerciales.

Aunque la empresa busca inversionistas con experiencia en franquicias, Chargoy aseguró que el modelo también puede ser operado por emprendedores que inician su primer negocio.

Tenemos franquiciatarios que es su primer emprendimiento y otros con amplia experiencia en franquicias. Es un modelo sencillo porque la operación del producto ya está resuelta; el enfoque está en administrar bien el negocio".