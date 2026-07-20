Kylian Mbappé: "La Final a cambio del récord goleador"

Kylian Mbappé es el goleador triste de la historia. Pese a que lidera la lista de todos los tiempos y superó a Lionel Messi, que sí jugó la Final - pero no anotó - el delantero francés hubiera entregado el récord a cambio de la oportunidad de pelear por el noveno título de Francia en el Mundial.

"Habría preferido no ser el máximo goleador de la historia, y jugar el partido de mañana (domingo)".

Mbappé anotó en el minuto 48' y 66' del marcador 4-6 del partido por la medalla de bronce que ganó Inglaterra. Tuvo más tiros a puerta, pero no se encontraba lo suficientemente fino para acertar, además de que, el portero Jordan Pickford fue una muralla.

Sin embargo, Saka completó un triplete desde el punto de penalti para establecer el 5-3 en el marcador y, aunque Ousmane Dembélé acercó a Francia a un solo gol, ya muy avanzado el tiempo añadido, Jude Bellingham sentenció el encuentro instantes después, cerrando así el partido con más goles en un Mundial desde 1982.

Al reflexionar sobre el drástico cambio entre ambas mitades, Mbappé se mostró franco respecto al lento inicio de Francia.

“Hubo dos partes muy diferentes. En la primera, puedo entender por qué algunos piensan que hicimos el ridículo y no estuvimos a la altura de la camiseta. Yo diría más bien que fuimos humanos, y no podemos permitirnos serlo. Nos quedamos totalmente atónitos, y realmente nos sacudieron para despertarnos. Al final no ganamos, y es una lástima para el entrenador. La primera parte da la impresión de que le fallamos; no es en absoluto cómo queríamos que se sintiera. Este partido no va a empañar el legado de Didier Deschamps".

La Copa del Mundo de 2026 ha contado con la destacada participación goleadora de las mayores figuras del fútbol.

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, completó el torneo con seis goles, aunque Bellingham lo superó durante las rondas de eliminación directa al sumar siete.

Esa fue la misma cifra que logró la superestrella noruega Erling Haaland en tan solo cinco partidos.

El francés aventaja al argentino por 22 a 21, tras un torneo en el que ambos superaron al anterior líder, el alemán Miroslav Klose.

Mikel Oyarzabal tiene remotas posibilidades de irrumpir en lo más alto de la clasificación, pero para ello, necesitaba una actuación heroica. Llegó a la Final con 5 goles en 7 partidos jugados.

En 1958, el delantero francés Just Fontaine estableció un récord en el Mundial al marcar 13 goles en un solo torneo. Ese récord permanecerá intacto.

Fontaine redondeó su cifra de forma espectacular al anotar cuatro goles en la victoria por 6-3 sobre Alemania Occidental, partido en el que se adjudicó la medalla de bronce.