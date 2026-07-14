Morena: ¿el movimiento es Rocha Moya?

Quien esto escribe considera que, al declarar Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, que las acusaciones en su contra son ataque de la derecha al “movimiento de la revolución de las conciencias”, coloca en una, digamos incómoda encrucijada al partido en el poder.

Es innegable que, de acuerdo con la opinión pública de los sinaloenses, la violencia criminal que agobia a la entidad, fue generada por la complicidad de Rocha Moya con el crimen organizado, expuesta por la emboscada que el mandatario tendió a Ismael Mayo Zambada.

Ciertamente, el secuestro de Zambada fue violación a la soberanía, pero el Gobierno de la República y la FGR deben impedir toda percepción de protección al gobernador con licencia de Sinaloa, pues inevitablemente cualquier indagación topa con ejemplos de las complicidades de Rocha Moya con las bandas criminales.

EU: convoca reunión de 60 cancilleres

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, prepara una cumbre mundial con cancilleres de más de 60 naciones, “con la finalidad de realizar acciones coordinadas en contra de las organizaciones de terrorismo trasnacional”, afirma el diario Washington Post.

Esta convocatoria parece ser el seguimiento a los temas discutidos el pasado 8 de julio en la décimo séptima Conferencia de Perú, durante la cual Washington abordó el tema de la cooperación y el fortalecimiento de la alianza ante lo que considera la amenaza del crimen organizado.

El Gobierno de México tendrá que decidir si asiste a la convocatoria que hace Rubio para “preservar la estabilidad del hemisferio, por la amenaza que representa el resurgimiento del terrorismo internacional de extrema izquierda”, lo cual da a la reunión de cancilleres un sesgo ideológico. Veremos.

Juego de vencidas por las candidaturas

La elección de candidatos y candidatas de Morena para los miles de puestos que estarán en disputa para las elecciones legislativas del año próximo empieza a ser tan reñida que zarandea al partido en el poder.

Igual circulan los nombres para eventuales movimientos en el gabinete, en caso de que algunos miembros del gabinete quisieran contender por alguna gubernatura, lo cual ha sido aprovechado para grilla de lo peor.

Como sea, llama la atención que las disputas por las candidaturas de Morena empiezan a perfilarse otra vez, aunque nadie lo acepta, como la corrosiva confrontación entre los puros del lopezobradorismo y los leales a la presidenta Sheinbaum.

Notas en remolino

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CRT, debe atender de inmediato la queja de Total Play de que, por su infraestructura de jurisdicción federal, el ayuntamiento de Guamúchil, Sonora, quiere cobrarle impuestos de construcción… Revelan las estadísticas oficiales que, en el sector de salud pública, el gobierno gasta menos de la mitad de los estándares de la Organización Mundial de la Salud… Hay preocupación entre las líneas aéreas por las versiones de que podría reducirse otra vez la calificación de seguridad de la norteamericana Agencia de Aviación Civil… Desde su reducto de la selva lacandona el subcomandante Moisés ha convocado a reunión internacional de sus admiradores internacionales… En las circunstancias actuales parece pertinente iniciar la semana con la reflexión del británico Thomas Henry Huxley: “los hechos no dejan de existir sólo porque sean ignorados”…