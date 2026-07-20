UE acusa de cartel de precios a Cemex y otras empresas de productos químicos para la construcción 

Las autoridades de competencia de la ⁠Unión Europea imputaron este lunes a un grupo de empresas de productos químicos para la construcción y a ⁠asociaciones sectoriales por participar en ⁠un cartel entre 2021 y 2022, lo que las expone a multas cuantiosas.

La Comisión Europea formuló los cargos mediante un "pliego de cargos" tras las redadas realizadas al amanecer contra empresas no identificadas en varios países de la UE en 2023.

La Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la UE, afirmó que las empresas y asociaciones se pusieron de acuerdo entre 2021 y 2022 para aumentar los precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero, lo que repercutió en los costos de la construcción.

Se han remitido los cargos a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y a la asociación sectorial SYNAD por presuntas irregularidades cometidas en Francia.

Las presuntas prácticas ⁠anticompetitivas en Alemania afectaban a Cemex, ⁠Ha-be, Mapei, Master Builders ⁠Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación sectorial Deutsche ⁠Bauchemie.

Los cargos por cartel relacionados con el mercado español afectaban a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación sectorial ANFAH. Las empresas y asociaciones sectoriales se enfrentan a multas de hasta el 10% de su volumen de negocios anual mundial si son declaradas culpables ⁠de infringir las normas de la UE en materia de cárteles.