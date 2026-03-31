San Luis Potosí se consolida en el top 10 nacional de exportaciones con un crecimiento anual del 9.2%

La entidad potosina alcanzó el noveno lugar nacional en ventas al exterior al cierre de 2025, impulsada por un sólido sector manufacturero y una destacada participación en la industria automotriz.

Constancia del cambio que en San Luis Potosí se vive y se siente, durante el cuarto trimestre de 2025, el estado se ubicó como la novena entidad federativa con mayor valor de exportaciones a nivel nacional, al registrar 6 mil 771.4 millones de dólares en ventas al mundo, lo que representa una participación del 4.1 por ciento del total nacional y un incremento anual del 9.2 por ciento.

El motor principal de este dinamismo fue el sector manufacturero, el cual concentró casi la totalidad de la actividad exportadora estatal con una participación del 99.4 por ciento, equivalente a 6,731.7 millones de dólares y un crecimiento sectorial del 9.7 por ciento anual.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Dentro de las manufacturas, la fabricación de equipo de transporte destaca como la columna vertebral de la economía potosina, aportando 4,822.7 millones de dólares. Este subsector no solo creció un 12.0 por ciento a tasa anual, sino que colocó a San Luis Potosí como el cuarto estado con mayor contribución nacional en la industria automotriz y de transporte, aportando el 8.9 por ciento de todo lo que México exporta en este rubro.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

En contraste, el sector agropecuario tuvo una presencia marginal de apenas el 0.5 por ciento del total, con 32.8 millones de dólares y una caída anual del 46.2 por ciento.