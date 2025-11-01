Rompe récord “Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos” con cerca de 22 mil visitantes en Toluca

• ⁠Visita esta exposición en la Plaza de los Mártires de 12:00 a 20:00 horas este 1 y 2 de noviembre, sé parte de un interesante recorrido por 14 módulos temáticos._

TOLUCA, Estado de México.- Con un récord de asistencia de 21 mil 870 personas en su primer día, el Pabellón Cultural Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos, organizado por el Gobierno del Estado de México, fomenta la cultura y la unión familiar a través de 14 módulos temáticos que permiten conocer los usos y costumbres del Día de Muertos en la entidad.

Esta exposición permite conocer las tradiciones de esta celebración tan emblemática del país, combinando cultura, naturaleza, artesanías y la cosmovisión sobre la vida y la muerte de Aculco; Ixtapan de la Sal; Teotihuacán-San Martín de las Pirámides; Metepec; Tonatico; Texcoco; El Oro; Malinalco; Otumba; Valle de Bravo; Tepotzotlán; Villa del Carbón; Jilotepec y un estand del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México te invita a sumarte a esta celebración, visita este 1 y 2 de noviembre “Ecos de la Eternidad de los Pueblos Mágicos” en la Plaza de los Mártires de Toluca, con un horario de 12:00 a 20:00 horas. Además podrás disfrutar de la Ofrenda Monumental en Palacio de Gobierno, la Feria del Alfeñique, las Ofrendas de los Pueblos Originarios y el Bazar de Artesanías y múltiples actividades familiares con motivo del Día de Muertos.