¿Dónde pasará la Navidad la presidenta Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que tomará unos días de descanso por las fiestas decembrinas en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Las declaraciones generaron diversas reacciones de sectores políticos y sociales sobre el ejercicio del descanso presidencial en periodo vacacional. ￼

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anunció que aprovechará las fechas navideñas para viajar a uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, donde planea permanecer del 25 al 27 de diciembre acompañada de su familia.

Aunque dijo que se ausentará brevemente de la capital del país, aclaró que seguirá atenta a los asuntos de gobierno y disponible para cualquier eventualidad. ￼

La mandataria adelantó que, como consecuencia de su viaje, no habrá conferencias matutinas los días 25 y 26 de diciembre, y que retomará su agenda pública regular a partir del 28 de diciembre. Sheinbaum aseguró que como parte de esta reactivación de su agenda, se presentará un balance de actividades y avances de su administración. ￼

Durante este anuncio, la presidenta fue cuestionada por la prensa sobre la situación de inseguridad en Guerrero, especialmente en torno a los eventos de la Feria de Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo. En respuesta, expresó que su gobierno continuará brindando apoyo al estado en coordinación con autoridades locales y reiteró que, aunque no asistirá personalmente a la capital guerrerense, el acompañamiento institucional será “permanente y reforzado de ser necesario”. ￼

La elección de Acapulco como destino vacacional ocurre en el contexto en el que este puerto ha sido promovido por la administración federal como un símbolo de la recuperación del sector turístico tras años de retos económicos y de seguridad.

La visita de la presidenta coincide con un repunte en la actividad turística y el esfuerzo por consolidar a México como un destino competitivo durante la temporada alta.

Expresidentes y sus planes de diciembre

En contraste con la agenda oficial de Sheinbaum, en el caso de los expresidentes de México se ha logrado documentar sus actividades para la presente temporada decembrina.

Reportes de periodistas aseguraron que el expresidente Enrique Peña Nieto, quien residía en el extranjero desde 2018 tras concluir su mandato, regresó a México tras casi siete años de ausencia para pasar las festividades con su familia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde reside parte de su círculo familiar y personal. ￼

Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo periodo como jefe del Ejecutivo concluyó en octubre de 2024, se mantiene en retiro político y lejos de la vida pública activa.

Algunas fuentes periodísticas señalan que López Obrador ha dedicado su tiempo a la escritura y a su vida personal en su finca de Palenque, Chiapas.

Se especula sobre una posible gira para promocionar su próximo libro, aunque no hay confirmación oficial sobre planes concretos para su temporada vacacional en diciembre de 2025. ￼