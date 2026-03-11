Bajaj anuncia inversión por 145 millones de dólares en el Estado de México

La empresa india Bajaj Motodrive México anunció una inversión de 145 millones de dólares para la construcción de una nueva planta armadora de motocicletas en el Valle de Toluca, la cual generará 8,500 empleos directos e indirectos y

El anuncio se dio este miércoles en la capital mexiquense por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el embajador de la India en México, Pankaj Sharma; el CEO de Bajaj Motodrive México, Olaf Sarabia; y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández.

“Esta nueva planta armadora con tecnología de última generación permitirá alcanzar una producción cercana a las 500,000 unidades anuales”, dijo la mandataria.

La empresa opera en el Parque Toluca 2000 desde 2022 con una capacidad instalada de 200,000 unidades al año. “Nuestra visión es construir en el Estado de México una planta modelo para Latinoamérica, dijo Olaf Sarabia, CEO de Bajaj Motodrive México.

"El Estado de México no es solo el corazón industrial de este país, es un territorio con talento, infraestructura, conectividad logística y una profunda vocación productiva", afirmó el directivo.

La nueva planta se ubicará Toluca, municipio que es parte del Corredor Centro de la entidad que abarca 17 municipios con vocación industrial y que cuenta con infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Toluca y la aduana de Toluca.

El embajador de la República de la India en México, Pankaj Sharma, recordó que la relación entre India y el Estado de México tiene profundas raíces históricas, que se remontan a 1923 con la llegada del científico agrícola Pandurang Khankhoje a la Universidad de Chapingo, y que hoy se fortalece con esta inversión que “marca un nuevo capítulo en la relación comercial entre ambos países”.

Más de 350 empresas indias operan actualmente en México, con inversiones que superan los 4,000 millones de dólares, siendo el décimo socio comercial más importante de México.

rrg