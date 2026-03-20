Ricardo Gallardo fortalece acciones de seguridad con los 59 municipios

⁠El Gobernador del Estado encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en donde exhortó a alcaldes y alcaldesas a redoblar los esfuerzos para mantener al Estado entre los cuatro más seguros del país.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, lideró la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, refrendando su compromiso de trabajar de manera coordinada con los 59 municipios para fortalecer sin límites las estrategias de prevención y combate a la delincuencia, consolidando la paz y el orden social que mantienen al Estado entre los cuatro más seguros del país.

En el cambio que se vive y se siente, Ricardo Gallardo hizo un llamado firme a las y los presidentes municipales para redoblar esfuerzos en materia de seguridad, destacando la importancia de la colaboración institucional y la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno para preservar los avances alcanzados, permitiendo, así, destacar a la entidad potosina a nivel nacional en este rubro.

Como parte de las acciones prioritarias, el Gobernador Ricardo Gallardo solicitó a las autoridades municipales brindar mayor respaldo a sus corporaciones policiacas, particularmente en lo relacionado con la mejora de sus condiciones laborales para garantizar salarios dignos y competitivos en beneficio de las y los elementos de seguridad pública municipal, lo que permitirá fortalecer su desempeño, profesionalización y compromiso con la ciudadanía.

Finalmente, el Gobernador de San Luis Potosí reiteró que su administración continúa trabajando en el fortalecimiento de la inteligencia operativa, la coordinación interinstitucional, la capacitación continua de los cuerpos de seguridad y la implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad, con inversiones en tecnología, equipamiento y formación policial a fin de garantizar entornos más seguros y en paz para todas las familias potosinas de las cuatro regiones del Estado.