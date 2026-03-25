Peso mexicano se aprecia con atención en Oriente Medio; se alista para anuncio del Banxico

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la sesión de media semana. La divisa local recuperó terreno en un mercado atento a Oriente Medio, en el tercero de cinco días de una pausa a los ataques estadounidenses contra plantas eléctricas iraníes.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.7694 unidades por dólar. Contra el cierre de 17.7957 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una mejora de 2.63 centavos o 0.15 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8139 unidades y un nivel mínimo de 17.6975. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas referencia, subía 0.43% hasta 99.66 unidades.

Los mercados mostraron comportamientos mixtos debido a la cautela relacionada con noticias contradictorias sobre una distensión de la guerra en Medio Oriente. La mezcla de petróleo estadounidense de referencia WTI caía 1.08% hasta un nivel de 91.35 dólares.

"El tipo de cambio tiene una sesión positiva y con una volatilidad acotada. El rango del día ha sido de 17.69-17.82, en el centro de mensajes encontrados sobre negociaciones para acabar con la guerra contra Irán", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"El peso mexicano finalizó la sesión de forma muy neutra, con un cierre cercano a su nivel de apertura. Hacia los siguientes días espero que el peso cotice en un rango de 17.65 a 17.85", dijo en un reporte Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En el aspecto local, la atención comenzó a dirigirse hacia la decisión de ⁠política monetaria del Banco de México ⁠de mañana. Se anticipa que mantenga la tasa clave de interés sin cambios, luego de que la inflación se disparó a niveles no vistos desde finales de 2024.