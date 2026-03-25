Ismael Burgueño aparece como el más competitivo para encabezar candidatura de Morena a la gubernatura de BC

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, aparece como el perfil más competitivo de Morena para encabezar la candidatura a la gubernatura de Baja California, según los resultados de un sondeo realizado por Consulta Mitofsky.

En el ejercicio, en el que se midió frente a aspirantes de Morena y de partidos de oposición, el alcalde tijuanense alcanza 35.6% de intención del voto, superando con claridad a sus posibles adversarios: Gina Cruz del PAN (9.4%); Lupita Gutiérrez, del PRI (7.2%); Jorge Ramos, del PVEM (3.5%) y José Carlos Hank de MC (8.8%).

La distancia no es marginal, pues el aspirante de Morena prácticamente triplica a sus competidores, lo que indica una ventaja estructural difícil de cerrar en campaña.

Por otra parte, en comparación con otros perfiles de Morena evaluados en los mismos escenarios, Burgueño también muestra el mejor desempeño. Por ejemplo, Armando Ayala registra 31.5%, Fernando Castro Trenti, 30.5% y Jesús Ruiz Uribe, 30.2%, todos por debajo del nivel alcanzado por Burgueño.

Los resultados muestran que el entorno electoral favorece esta ventaja: Morena es percibido como el partido con mayores probabilidades de ganar la gubernatura, con 58.7% en percepción de triunfo, muy por encima del PAN con 7.4% y del resto de las fuerzas políticas.

En este contexto, la elección no parece definirse únicamente por marca partidista, sino por la capacidad del candidato de capitalizar esa ventaja; en ese sentido, los datos sugieren que Burgueño es hoy el perfil mejor posicionado.

Morena mantiene la delantera en Baja California y, dentro de ese escenario, Burgueño destaca como el aspirante mejor posicionado frente a la oposición.

(Con información de Diego Badillo.)