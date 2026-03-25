BIVA y HollyMontt forman alianza para transformar la educación financiera en universidades mexicanas

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la firma HollyMontt, compañía internacional especializada en tecnología para gestión de portafolios y análisis cuantitativo, establecieron una alianza estratégica para transformar la educación financiera en más de 120 universidades mexicanas.

Esta iniciativa busca democratizar el uso de tecnología profesional de gestión de carteras, ofreciendo licencias y capacitación técnica a miles de estudiantes y docentes.

“El propósito central es sustituir la visión "oportunista" y "especulativa" de los mercados (común en redes sociales) por una gestión profesional de carteras basada en la teoría moderna de portafolios, el análisis de riesgo y el rendimiento tecnológico”, comentó José Luis Álvarez, CEO de HollyMontt.

A diferencia del enfoque especulativo del trading, la plataforma se centra en la teoría moderna de portafolios, el análisis cuantitativo y la inversión a largo plazo mediante datos en tiempo real.

María Ariza, CEO de BIVA, destacó la relevancia de esta alianza para el futuro del sector financiero.

“En BIVA creemos que el futuro del mercado financiero se construye desde las aulas, con tecnología real y visión global. Esta alianza con HollyMontt fortalece nuestro compromiso de democratizar herramientas profesionales, acercándolas a estudiantes y profesores en todo México”, dijo.

El programa incluye herramientas de simulación avanzada, entornos gamificados como el Banana Investment Challenge y un fuerte enfoque en la gestión de riesgos.

Con esta colaboración, ambas instituciones pretenden formar profesionales capaces de tomar decisiones financieras basadas en estándares globales y metodologías científicas. El modelo busca expandirse próximamente a otras instituciones de Iberoamérica para fortalecer el talento joven en el sector.