SINTTIA alcanza acuerdo para incremento salarial global del 15% en GM Silao tras tensa negociación

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) informó que alcanzó un acuerdo con la empresa General Motors Silao para la revisión contractual del periodo 2026-2028. El convenio establece un incremento global del 15%. Este porcentaje se desglosa en un aumento salarial directo del 10%, un 1% adicional programado para octubre y otro 1% destinado a categorías específicas en diciembre.

La negociación se desarrolló en un contexto de alta complejidad que requirió la prórroga del emplazamiento a huelga para el próximo 15 de abril. Esta extensión de los plazos busca garantizar que el proceso sea ordenado y plenamente democrático antes de la ejecución de cualquier movimiento de paro, expuso la organización sindical.

Durante este lapso, el sindicato llevará a cabo una etapa de socialización e información del contenido del acuerdo para que la base trabajadora pueda ejercer un voto consciente.

Además del ajuste en el tabulador, el pacto integra mejoras en prestaciones sociales y condiciones laborales; entre los alcances destacan la implementación del transporte gratuito, el incremento en el fondo de ahorro, la actualización de bonos y la búsqueda de condiciones de trabajo más justas.

El SINTTIA señaló que estos resultados son producto de una negociación firme y estratégica respaldada por la unidad de los trabajadores.

En cumplimiento de la reforma de 2019, el acuerdo será sometido a una consulta democrática los días 9 y 10 de abril. En estas fechas, que están sujetas a la confirmación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las y los trabajadores tendrán la última palabra sobre la aprobación del convenio mediante su voto. Según la organización, este proceso confirma el papel de los sindicatos independientes en la transformación del sector laboral en México.