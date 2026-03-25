SpaceX tiene previsto presentar su solicitud de OPI esta semana; acciones espaciales se disparan

SpaceX, el fabricante de cohetes de Elon Musk, tiene previsto presentar su prospecto de oferta pública inicial (OPI) ante los reguladores a finales de esta semana o la próxima, lo que impulsó las acciones relacionadas con el sector espacial en Bolsa.

La salida a bolsa de SpaceX podría ser una de las más grandes de la historia, con una valoración de la empresa estimada de 1.75 billones de dólares y una posible captación de hasta 75,000 millones de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX podría atraer a la base de inversionistas minoristas de Tesla, junto con inversionistas del sector espacial tradicional, lo que desbloquearía una nueva ola de capital para las empresas de infraestructura aeroespacial y espacial de próxima generación.

“Una salida a bolsa de SpaceX sería un evento sísmico para la economía espacial”, escribió en una nota Mark Boggett, CEO de Seraphim Space, empresa especializada en el sector de tecnología espacial.

“SpaceX ha estado a la vanguardia de la transformación del sector espacial, que ha dado lugar a un ecosistema próspero de miles de otras startups en todo el mundo” añadió.

Las acciones del sector espacial se dispararon el miércoles en Wall Street luego de conocerse la noticia.

El diseñador de satélites AST SpaceMobile y Rocket Lab subieron cada una más de 9 por ciento. El fabricante de cohetes Firefly Aerospace, que salió a bolsa en agosto, escaló más de 15 por ciento. York Space, una empresa aeroespacial que realizó su OPI en enero, subió 6 por ciento.

Viejo conocido

SpaceX, fundada en 2002, es la mayor empresa espacial privada de Estados Unidos y realiza más lanzamientos al año que cualquier otra empresa a nivel mundial, lo que la convierte en un referente para la industria espacial comercial.

Las ambiciones de la compañía con respecto a su salida a bolsa también están ligadas a su visión a largo plazo de construir infraestructura orbital, incluidos centros de datos en el espacio, un concepto que está ganando terreno a medida que crece la demanda de computación de IA.

SpaceX adquirió xAI, la empresa de Musk, el mes pasado en una transacción que valoró la compañía en 1.25 billones de dólares.

Actualmente, SpaceX opera la constelación Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad de Musk, con más de 9,500 satélites en órbita.

“La salida de SpaceX a Bolsa proporcionaría el poder de fuego necesario para acelerar sus operaciones en infraestructuras, conectividad y servicios impulsados por IA. SpaceX ya no es solo una empresa de cohetes y satélites, se está convirtiendo discretamente en una potencia informática” destacó Mark Boggett.