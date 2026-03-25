Ecuador detiene a ciudadano sirio señalado como "objetivo terrorista" por Estados Unidos

Un ciudadano sirio señalado de "objetivo terrorista" por Estados Unidos por pertenecer al movimiento libanés proiraní Hezbolá fue detenido en Ecuador, informaron el miércoles autoridades ecuatorianas.

El arresto tuvo lugar en medio de una ofensiva contra el narcotráfico que lleva adelante con apoyo de Washington el gobierno de Daniel Noboa, aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

"En un operativo coordinado entre la subsecretaría de Migración y la Policía Nacional por trabajos de inteligencia, este sujeto fue aprehendido y se iniciaron los trámites de deportación respectivos", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en X.

Agregó que el extranjero, que identificó como "M.H", "es un sirio que ingresó de manera irregular al país y está calificado como objetivo terrorista por Estados Unidos, al ser miembro de Hezbolá".

El ministro dijo que había sido detenido en 2005 por la policía ecuatoriana "al liderar una red de tráfico de drogas", que llegó a "mover millones de dólares que aportaban recursos directamente" a Hezbolá, y "fue liberado con medidas cautelares en 2012".

El presidente ecuatoriano rechazó y condenó en un decreto en septiembre pasado la "influencia e incidencia" de Hamás y Hezbolá, ambos proiraníes, en "actos terroristas o ataques que puedan cometer" en Ecuador.

Noboa sostiene que esos grupos brindan asesoramiento a bandas narcotraficantes que operan en el país.