Exitoso relanzamiento del programa Acción por tu Salud en Querétaro

“La salud es de lo más importante que una persona puede tener”: Felifer

A tan solo 12 días del relanzamiento del programa Acción por tu Salud, con nuevos servicios como la atención pediátrica, el presidente municipal de Querétaro destacó los resultados de estas acciones operadas desde el Sistema Municipal DIF, en donde se ofrecen salud preventiva y especializada, a través de jornadas que recorren las siete delegaciones.

Desde el inicio del programa y hasta antes de su relanzamiento se realizaron 239 jornadas y se entregaron 105 mil 255 apoyos y 48 mil 664 servicios para los ciudadanos, y a partir de su relanzamiento se realizaron 12 jornadas más en las siete delegaciones municipales, en las que se han atendido a dos mil 337 ciudadanos y se han entregado 6 mil 390 apoyos y servicios, además se aplicaron de 646 vacunas.

Entre los servicios realizados se cuenta con optometría, toma de glucosa, limpieza dental, aplicación de flúor, audiometría, escáner mamario, consulta médica, consulta pediátrica, consulta nutrición, terapia física, aplicación de vacunas y atención de trabajo social; mientras que los apoyos entregados son lentes, aparatos auditivos, glucómetros, baumanómetros, silla de ruedas, andaderas y bastones

Adicionalmente, para este año se implementaron las consultas pediátricas y se reforzarán los servicios de mastografía, entrega de glucómetros y baumanómetros los cuales permiten a las personas dar seguimiento al control de enfermedades como la diabetes e hipertensión. Además, se ofrecerán ciclos de conferencias dirigidos a jóvenes con temas de salud mental, salud reproductiva y prevención de adicciones.

“El Municipio de Querétaro pone su granito de arena con acciones muy concretas para ayudar a la gente al tema más importante que alguien puede tener en su persona, que es su salud. Y es así como arrancamos en mi administración el programa Acción por tu Salud, Abrazando Corazones”, expresó el alcalde.

Con estas acciones, Felifer Macías procura a las y los ciudadanos en la prevención de salud y apoya para mejorar la calidad de vida de quien lo requiera, con la finalidad de tener un Querétaro son salud y con futuro.