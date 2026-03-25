Renault reconecta con sus clientes con un mejorado plan de mantenimiento

La marca francesa, en sintonía con su plan R al Cuadrado (R2), lanza una nueva estrategia de servicio Post Venta y Mantenimiento en México. El objetivo es reducir los costos que implica el llevar el auto a un distribuidor autorizado durante los primeros años de pertenencia así como de aumentar la satisfacción del cliente.

Para conocer a detalle este plan platiqué con Jesús Gallo, Director General de Renault México, y con Ernesto Pelusi, Director de Post Venta y Calidad en Renault México. El responsable de la dirección de marca explicó cuáles fueron las razones por las que trabajaron en el rediseño de un plan que ya operaba. “Le di un objetivo al equipo de cómo podríamos convertirnos en una marca más competitiva y a la vez más transparente en el mantenimiento del auto para los clientes de México. Realizamos un proceso de reingeniería con el objetivo de evaluar no solo las operaciones que hoy en día se hacen en los mantenimientos programados, pero igualmente de analizar qué deberíamos de hacer para que el auto se encuentre siempre mucho mejor y no haya que sumar adicionales a la hora de que el cliente visite los talleres.”

Jesús Gallo, Director General de Renault México, ha implementado cambios profundos al interior de Renault. Los resultados han sido claros con un aumento en las ventas en el país.Cortesía

Con el objetivo claro, se materializó la idea en un plan muy competitivo y conveniente. “Este proyecto nos llevó a una nueva propuesta de política de mantenimiento que representa en promedio una disminución de costo de 40%, en algunos modelos; a lo largo de toda la gama de productos es casi un 25% durante los primeros 5 años del auto. Todo coincide con la política de garantía de Renault, que como sabes es una política de 5 años o 120,000 kilómetros.”, agregó Gallo.

Con la claridad en el alcance de este plan, lo siguiente es conocer su principio y características, y en este punto es en donde Ernesto Pelusi, me compartió sus ideas. “En las visitas intermedias lo que se pretende es hacer una revisión rápida del auto, se trata de más de 20 puntos de control que buscan vigilar detalles como el nivel de desgaste y las piezas que son más importantes, con un precio que a lo largo de los 5 años se va a situar en 599 pesos. Posteriormente tienes la visita de servicio normal que va en función del año del auto, del kilometraje, pues se le van haciendo pues cambio de aceite, cambio de filtro, etcétera. Estos dos ejes de trabajo en conjunto permiten asegurarnos de que el auto va a estar mucho mejor mantenido y eso nos permite pues tener una eficiencia operativa. Esto se traduce en una ventaja para el cliente, puesto que está viendo que el costo del mantenimiento se reduce de forma significativa además de un incremento en la satisfacción porque el auto se encuentra siempre en buen estado.”

Ernesto Pelusi, Director de Post Venta y Calidad en Renault México, tiene una amplia trayectoria en áreas de Servicio y Post Venta en la industria automotriz mexicana. Mencionó que este plan ya opera en todo el país.Cortesía

Jesús Gallo habló también sobre el plan maestro que define y guía los planes para Renault. “Este plan forma parte de los ejes que Renault está desplegando en el país desde el año pasado. Como sabes iniciamos un plan que bautizamos R25, era un plan de trabajo con unos ejes de trabajo, de implementación de proyectos básicos y en cierta forma, de un relanzamiento de la marca. Ahora en 2026 lo hemos bautizado como R al cuadrado, que es Renault al cuadrado, sobre todo lo que significa son dos conceptos muy importantes para nosotros: uno es reconexión y el otro una renovación”.