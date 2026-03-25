Pemex sigue investigación sobre causa del derrame en el Golfo

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco, dispersados por el derrame cuyo origen y responsable aún se desconocen, mientras siguen las indagaciones sobre la causa del incidente.

El grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales continúa ejecutando acciones integrales para atender la presencia de hidrocarburos que aún se mantiene.

Estas acciones consisten en limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras, mientras se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

Además, se lleva a cabo atención y apoyo a comunidades pesqueras a través del área de Responsabilidad Social de la petrolera del Estado, y se mantiene comunicación con cooperativas y pescadores afectados. También se ha brindando acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia con un monto de más de 35 millones de pesos para apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100,000 litros de combustible; 60,000 de gasolina magna y 40,000 de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.

Y a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.

También, desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

De manera complementaria, Pemex incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.

Así mismo, "se realiza la indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México".

Y como parte de este proceso, se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético.

Pemex aclaró que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es falsa al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales reales, aseguró Pemex.

Finalmente, explicó que una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental.