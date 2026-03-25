Ley de Inversión en Infraestructura no creará “endeudamiento en automático”: Procuradora Fiscal

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica no crea deuda en automático ni autoriza gasto por sí misma, pues esas seguirán siendo facultades del Congreso, explicó la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano.

En su comparecencia ante legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para explicar la iniciativa, la funcionaria explicó que todos los proyectos que se desarrollen por la nueva ley se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria, al Presupuesto aprobado por los diputados, a la Ley de Ingresos de la Federación y a la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

“Esto significa que ningún proyecto puede generar obligaciones financieras fuera del marco aprobado por el Congreso, y que la presente ley no autoriza gasto por sí misma, no crea endeudamiento automático y no sustituye el proceso anual de aprobación del Presupuesto”, dijo.

Resaltó que si bien la nueva legislación contempla modificaciones a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en realidad no se modifican los principios fundamentales de disciplina fiscal.

“La contabilidad pública, la medición del balance, los límites de endeudamiento y los indicadores fiscales permanecen exactamente en los mismos términos”, declaró Galeano.

Detalló que lo que en realidad busca la nueva legislación es establecer un marco jurídico más claro para la planeación, estructuración y coordinación de proyectos de infraestructura estratégicos.

“Particularmente en aquellos casos que requieren participación de distintas dependencias, concurrencia de recursos públicos y privados, o ejecución en más de un ejercicio fiscal”, agregó.

Igualmente, destacó que la nueva ley no modifica la legislación vigente en materia de contratación pública, obra pública, asociaciones público-privadas, fiscalización o transparencia, por lo que los proyectos deberán cumplir con las reglas actuales de competencia, control y rendición de cuentas.

“Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el elemento central de esta iniciativa es que permite fortalecer la capacidad del Estado para impulsar inversión estratégica sin alterar el régimen de responsabilidad hacendaria ni las facultades de esta Cámara”, concluyó.