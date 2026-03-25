Nueva Ley de Inversión busca detonar infraestructura, sin debilitar disciplina fiscal: SHCP

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica tiene el objetivo de acelerar la inversión en infraestructura, pero sin descuidar o debilitar la disciplina fiscal, dijo la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla.

En su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, en donde explicó a los legisladores el alcance de la iniciativa, la funcionaria reconoció que México necesita niveles de inversión en infraestructura que no pueden alcanzarse con los instrumentos actuales de gasto público.

Es por ello, dijo, que es necesario actualizar el marco legal, para poder acelerar la ejecución de proyectos en sectores estratégicos de infraestructura como transporte, energía y agua para que a su vez se detone una mayor inversión pública y privada en los próximos años.

Resaltó que la Ley propuesta no autoriza gasto público por sí misma, ni tampoco crea deuda o modifica las metas de balance presupuestario.

“La ley no sustituye la Ley de Ingresos de la Federación ni el Presupuesto de Egresos, y no altera las facultades del Congreso en materia de autorización del gasto”, declaró.

Remarcó que lo que en realidad se busca con la nueva Ley es un marco jurídico claro para la planeación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura estratégica.

Esto debido a que, en ausencia de reglas claras, los proyectos de infraestructura se retrasan, se encarecen o simplemente no se hacen.

En ese sentido, explicó que todos los proyectos deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria, al techo de endeudamiento aprobado, a los Requerimientos Financieros del Sector Público y a las reglas de equilibrio previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“El objetivo de la ley no es relajar las reglas fiscales, sino aplicar esas reglas de manera compatible con la planeación de largo plazo.

“No es sustituir el control del Congreso, sino asegurar que toda inversión se realice dentro del marco autorizado”, concluyó.