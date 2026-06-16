Reduce 60% homicidios dolosos en el Estado de México durante el Segundo Piso de la Transformación

De septiembre de 2024 a mayo de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México registró una reducción del 60 por ciento, al pasar de 6.6 casos a 2.7, revelaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Mando Unificado Oriente -que opera en 15 municipios de la región- logró una disminución del 35 por ciento en este delito. Asimismo, del 4 al 10 de junio, esta coordinación evitó el pago de más de nueve millones de pesos por extorsión.

Estos resultados se dan a conocer un día después de que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregara 32 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco, con una inversión de 22.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del Gobierno de México.

Las unidades, tipo pick up de doble cabina, están destinadas a labores de prevención del delito y actividades de videovigilancia con cobertura de 360 grados para la identificación de personas con reporte de desaparición u orden de aprehensión.

La mandataria mexiquense señaló que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno coloca en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo, con el objetivo de construir espacios libres de violencia en el territorio estatal.