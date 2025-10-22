Recapturan en Cuba a "Brother Wang", operador chino de cárteles; Sheinbaum pide a Harfuch informar

Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado en Cuba, informaron este miércoles fuentes de seguridad mexicanas a la AFP.

El narcotraficante Zhi Dong Zang, conocido también como "Brother Wang", se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar la captura del operador de origen chino vinculado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien en julio se fugó del arresto domiciliario que mantenía en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria fue cuestionada sobre si el Gabinete de Seguridad le había informado de la detención del llamado “Brother Wang". “Sí, que informe el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) sobre este caso”, respondió.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

El ciudadano chino es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y CJNG, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado "organizaciones terroristas extranjeras".

Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses.

El individuo fue recluido en una prisión de la Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

Zhi Dong Zhang es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", según informó el año pasado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.