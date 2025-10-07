EU sanciona a mexicanos y los liga con tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ocho personas y 12 empresas mexicanas vinculadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a quienes acusa de suministrar precursores químicos ilícitos para la producción de fentanilo destinado al mercado estadounidense.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el gobierno estadounidense actualizó su lista de Nacionales Especialmente Designados y agregó a estas personas y empresas, todas ellas con operaciones en Sinaloa, Sonora y Baja California.

Entre los nuevos sancionados destacan Martha Emilia Conde Uraga, alias Martita, señalada por facilitar operaciones de empresas fachada y proveer insumos químicos; así como los hermanos Francisco, Jorge Luis, María Gabriela y Víctor Andrés Favela López, quienes habrían utilizado una red de compañías farmacéuticas y de productos químicos para encubrir la adquisición y distribución de precursores empleados en la elaboración de fentanilo.

Según las autoridades estadounidenses, el eje de esta nueva acción recae sobre Sumilab, S.A. de C.V., empresa con sede en Culiacán, sancionada inicialmente en mayo de 2023 por su participación en el envío de precursores químicos al Cártel de Sinaloa.

También, se mencionó que tras las sanciones iniciales, la familia Favela López —integrada por Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, además de Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García— modificó sus estructuras corporativas para evadir el escrutinio y continuar con la venta y distribución de insumos químicos usados en la fabricación de fentanilo.